Экипаж Superjet уводил самолет перед крушением подальше от жилых районов
Пилоты рухнувшего под Коломной пассажирского борта Sukhoi Superjet перед крушением получили сигнал системы о технической неисправности и отклонились от курса, чтобы самолет не рухнул на населенные пункты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Экипаж увел самолет в сторону леса. По информации МЧС, среди населения жертв нет.
Пассажирский Лайнер вылетел с аэродрома «Третьяково» в Луховицах в аэропорт Внуково. В результате авиакатастрофы погибли три члена экипажа.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.