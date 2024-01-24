Экипаж сбитого под Белгородом Ил-76 призвали представить к госнаградам

Он назвал действия экипажа сбитого самолета подвигом, благодаря которому летчики смогли спасти жизни мирных граждан.

«Если они уводили борт, конечно, их нужно представить к госнаградам. Они совершили героический подвиг», - подчеркнул депутат.

Военный самолет Ил-76 24 января перевозил пленных бойцов ВСУ в Белгородскую область для обмена, сообщил сайт kp.ru. По информации Минобороны, передача военнослужащих должна была состояться во второй половине дня на контрольно-пропускном пункте «Колотиловка» на границе с Сумской областью Украины.

Украинское командование знало о маршруте самолета , но ВСУ все равно сбили самолет, на борту которого находились 65 пленных. Воздушное судно рухнуло в поле около села Яблоново, никто из местных жителей не пострадал. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова , все находящиеся на борту самолета люди погибли.