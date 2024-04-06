Экипаж сообщил о шаре с серебристым оттенком без подвеса, который они наблюдали на высоте 10 650 метров. Самолет при этом находился на высоте 7300 метров. Это произошло 4 апреля в 15:03 по московскому времени. Самолет принадлежит авиакомпании Аэрофлот.

«Доклад экипажа о наблюдении шара с серебристым оттенком без подвеса на эшелоне 350 перед собой. Самолет A320, RA-73759, рейс AFL1186-IS», - уточнили авторы поста.

В декабре два американских плейнспоттера заметили неопознанный летающий объект рядом с самолетом президента США Джо Байдена. Таинственный объект был похож на светящийся шар.