Экипаж разбившегося у Актау самолета не мог держать высоту из-за отказа систем управления

По информации министра транспорта республики, экипаж не мог сохранять стабильный курс и высоту из-за отказа ряда систем управления самолетом. Перед падением в Казахстане пилоты предприняли две попытки посадить авиасудно в аэропорту Актау.

Перед тем как самолет упал, в аэропорту Актау получили информацию о взрыве кислородного баллона на борту. Пассажиры начали терять сознание, сообщил RT.

Самолет летел из Баку в Грозный. Погибли 38 человек из 67 находившихся на борту. На данный момент опознать удалось 10 человек - четырех граждан Азербайджана, троих россиян и троих казахстанцев.

Ранее появились версии, что авиакатастрофа могла произойти из-за обстрела. На лайнере обнаружили странные отметины , похожие на те, что остаются после взрыва снаряда с поражающими элементами.