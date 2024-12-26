26 декабря 2024, 18:44

Экипаж разбившегося у Актау самолета не мог держать высоту из-за отказа систем управления

Global Look Press
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На месте крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау нашли два бортовых самописца. Об этом рассказал транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана, сообщил НСН.

По информации министра транспорта республики, экипаж не мог сохранять стабильный курс и высоту из-за отказа ряда систем управления самолетом. Перед падением в Казахстане пилоты предприняли две попытки посадить авиасудно в аэропорту Актау.

Перед тем как самолет упал, в аэропорту Актау получили информацию о взрыве кислородного баллона на борту. Пассажиры начали терять сознание, сообщил RT.

Самолет летел из Баку в Грозный. Погибли 38 человек из 67 находившихся на борту. На данный момент опознать удалось 10 человек - четырех граждан Азербайджана, троих россиян и троих казахстанцев.

Ранее появились версии, что авиакатастрофа могла произойти из-за обстрела. На лайнере обнаружили странные отметины , похожие на те, что остаются после взрыва снаряда с поражающими элементами.

Казахстан Самолеты Авиакомпании Крушение самолета в Актау
26 декабря 2024, 17:32
Режим ЧС федерального значения ввели в акватории Керченского пролива
РИА «Новости»
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В акватории Керченского пролива ввели режим ЧС федерального значения. Об этом сообщили в МЧС России.

Министр Александр Куренков заявил об установлении федерального уровня реагирования на сложившуюся обстановку, вызванную крушением танкеров.

«Это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций», - подчеркнул глава МЧС.

Также введение ЧС поспособствует оказанию необходимой финансовой помощи пострадавшим от разлива мазута субъектам. Средства предоставят из резервного фонда правительства.

Глава Крыма Сергей Аксенов 26 декабря сообщил, что ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе присвоят статус федеральной ЧС. Крым готов взаимодействовать с Кубанью для устранения последствий случившегося.

МЧС РФ Крушение танкеров в Керченском проливе
26 декабря 2024, 15:51
В Балтийском море произошел очередной разрыв кабелей
Global Look Press
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Эстонские компании заявили о повреждении пролегающих в Финском заливе коммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией. Об этом сообщила газета Postimees.

Департаменту защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии доложили о повреждении двух кабелей концерна Elisa, и одного кабеля компании CITIC Telecom. Поломки не оказали существенного влияния на возможность граждан пользоваться услугами связи.

Операторы сейчас устанавливают причину сбоев в работе кабелей. Специалисты приступили к проведению ремонтных работ, но пока не уточнили, сколько они продлятся.

Вечером 26 декабря эстонское правительство планирует провести экстренное заседание, чтобы обсудить случившегося.

Ночью 3 декабря также произошел разрыв телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Швецией.

Финляндия Эстония
26 декабря 2024, 15:34
Голая наркоманка попыталась вломиться в Казанский собор в Петербурге
Unsplash
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Голая девушка, находящаяся в наркотическом опьянении, попыталась попасть в Казанский собор в Петербурге. Об этом сообщил сайт 78.ru.

По его данным, в полицию поступил звонок о том, что неадекватная девушка без одежды пытается вломиться в Исаакиевский собор. Позже выяснилось, что имелся в виду Казанский собор.

По информации источника издания, странно ведущей себя девушке на вид было примерно 18 лет. Правоохранители передали информацию о случившимся скорой помощи.

Ранее жителя Петербурга задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Задержанный на Бухарестской улице 45-летний пьяный мужчина имел при себе пакет с синтетическим наркотиком.

В квартире безработного петербуржца полиция нашла 37 маленьких пакетов с белым порошком. Экспертиза показала, что это тоже было запрещенное вещество. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.

Наркотики Санкт-Петербург Полиция
26 декабря 2024, 12:15
Песков призвал не строить гипотез о крушении борта в Актау до окончания расследования
РИА «Новости»
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Не стоит выстраивать какие-либо гипотезы вокруг крушения борта Embraer 190 в Казахстане, пока не завершилось расследование. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он посоветовал дождаться выводов следствия.

«До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. Мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать», - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что расследованием ЧП сейчас занимаются консолидированные авиационные власти.

Самолет, летевший рейсом Баку - Грозный, разбился в районе Актау 25 декабря. В Сети появились версии, что авиакатастрофа могла произойти из-за обстрела, так как на лайнере обнаружили странные отметины. Спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев призвал не делать преждевременных выводов и не верить спекуляциям и необоснованным заявлениям.

Казахстан Дмитрий Песков Авиакатастрофы Крушение самолета в Актау

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