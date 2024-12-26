Экипаж разбившегося у Актау самолета не мог держать высоту из-за отказа систем управления
На месте крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау нашли два бортовых самописца. Об этом рассказал транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана, сообщил НСН.
По информации министра транспорта республики, экипаж не мог сохранять стабильный курс и высоту из-за отказа ряда систем управления самолетом. Перед падением в Казахстане пилоты предприняли две попытки посадить авиасудно в аэропорту Актау.
Перед тем как самолет упал, в аэропорту Актау получили информацию о взрыве кислородного баллона на борту. Пассажиры начали терять сознание, сообщил RT.
Самолет летел из Баку в Грозный. Погибли 38 человек из 67 находившихся на борту. На данный момент опознать удалось 10 человек - четырех граждан Азербайджана, троих россиян и троих казахстанцев.
Ранее появились версии, что авиакатастрофа могла произойти из-за обстрела. На лайнере обнаружили странные отметины , похожие на те, что остаются после взрыва снаряда с поражающими элементами.