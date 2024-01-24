Экипаж Ил-76 успел сообщить о «внешнем воздействии» перед крушением

По его словам, нет никаких сомнений в том, что самолет сбили. По разлетевшемуся в соцсетях видео крушения видно характерное черно-серое облако и след от ракеты, подчеркнул он.

«То, что самолет был сбит, - это 100% ясно. <…> Экипаж успел доложить - было внешнее воздействие», - заверил Бондарев.

Он призвал не исключать еще одну версию случившегося. При этом не сомневаться в профессионализме экипажа. Сенатор уточнил, что пилоты приложили все усилия, чтобы самолет не рухнул на жилые кварталы. Это говорит об их мастерстве, резюмировал Бондарев.

Самолет Ил-76 перевозил пленных украинских бойцов, которых должны были обменять на границе в Белгородской области. На борту находились более 65 человек. По предварительным данным, никто не выжил.

По словам комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет с украинскими военнопленными сбили ВСУ, использовав ЗРК Patriot или IRIS-T.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к бундестагу и конгрессу США в связи с крушением самолета.

По данным kp.ru , украинские СМИ сразу же указали на причастность ВСУ к крушению Ил-76. Но спустя время всю информацию подчистили.