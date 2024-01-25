Экипаж ДПС на Сахалине в последний момент увернулся от снежной лавины

Полицейские патрулировали дорогу Невельск - Холмск, когда в районе села Ясноморского начался сход лавины. Потоки снега и веток хлынули на дорогу. Водитель успел сориентироваться и сдать назад.

Пласт снега полностью перекрыл проезд. Машина ДПС застряла, но правоохранители не пострадали. Они сообщили о сходе лавины в районную администрацию и дождались приезда спецтехники.

В Воронеже снег с крыши упал рядом с женщиной и маленьким ребенком. Молодая мать с коляской шла по тропе между жилым домом и проезжей частью. По ее словам, опасное место не огородили, а появившийся после схода сугроб не расчистили.