Экипаж ДПС на Сахалине в последний момент увернулся от снежной лавины
В Невельском районе 25 января сошла на дорогу снежная лавина. Экипаж ДПС в последний момент сдал назад, и машина не попала под удар. Видео с места происшествия показало УМВД России по Сахалинской области.
Полицейские патрулировали дорогу Невельск - Холмск, когда в районе села Ясноморского начался сход лавины. Потоки снега и веток хлынули на дорогу. Водитель успел сориентироваться и сдать назад.
Пласт снега полностью перекрыл проезд. Машина ДПС застряла, но правоохранители не пострадали. Они сообщили о сходе лавины в районную администрацию и дождались приезда спецтехники.
В Воронеже снег с крыши упал рядом с женщиной и маленьким ребенком. Молодая мать с коляской шла по тропе между жилым домом и проезжей частью. По ее словам, опасное место не огородили, а появившийся после схода сугроб не расчистили.