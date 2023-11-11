Экипаж аварийно севшего на Чукотке Ан-2 спасло чудо
На Чукотке самолет Ан-2 с тремя пассажирами на борту врезался в землю во время аварийной посадки. Выживший пилот Алексей рассказал РЕН ТВ о причинах происшествия и раскрыл детали спасения.
Пилот подчеркнул, что полет осложнила сильная облачность, которую экипаж попытался пробить. Однако во время приближения к аэродрому кукурузник попал в снеговой заряд.
«Чтобы из него выйти, дали газу, двигатель затрясло, потеря мощности - и мы упали на сопку, на гору», - уточнил Алексей.
Пилот отметил, что на борту находились три человека. В ходе жесткой посадки сам мужчина сломал ногу. Летевшие вместе с ним отправились на поиски помощи, оставив Алексея на месте крушения.
«Сам 12 часов на морозе героически отсиживался, пока помощь не придет», - признался он.
В районе посадки начался сильный ветер, температура упала до -20 градусов. От верной гибели пассажиров Ан-2 спасло только чудо, заключил Алексей.
Ранее в МЧС сообщили, что всех членов экипажа Ан-2 доставили с помощью санитарного борта в больницу Анадыря. Там им окажут комплекс необходимой медпомощи.