Екатеринбурженка выжила после падения с 20-го этажа
В Екатеринбурге девушке удалось выжить после падения с 20-го этажа, сообщило Ura.ru. Она рухнула в сугроб.
По данным источника kp.ru , ЧП произошло на улице Токарей. Выпавшая с балкона находилась на передней лоджии.
Сайт E1.RU уточнил, что пострадавшая упала в кучу сваленного под окнами снега в ЖК «Янтарная долина» на улице Крауля. С места происшествия, по словам очевидцев, ее увезли на скорой.
«На вид совсем молодая, думали, что ребенок. Но, оказалось, взрослая», - рассказал изданию свидетель падения.
В пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу, добавило Ura.ru, не прокомментировали произошедшее. Данных о состоянии девушки нет.
В Ростове-на-Дону 14-летней школьнице удалось выжить после падения с высоты 16-го этажа. Ее увезли в больницу без сознания.