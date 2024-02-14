Екатеринбурженка выжила после падения с 20-го этажа

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По данным источника kp.ru , ЧП произошло на улице Токарей. Выпавшая с балкона находилась на передней лоджии.

Сайт E1.RU уточнил, что пострадавшая упала в кучу сваленного под окнами снега в ЖК «Янтарная долина» на улице Крауля. С места происшествия, по словам очевидцев, ее увезли на скорой.

«На вид совсем молодая, думали, что ребенок. Но, оказалось, взрослая», - рассказал изданию свидетель падения.

В пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу, добавило Ura.ru, не прокомментировали произошедшее. Данных о состоянии девушки нет.

В Ростове-на-Дону 14-летней школьнице удалось выжить после падения с высоты 16-го этажа. Ее увезли в больницу без сознания.