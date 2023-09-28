Екатеринбуржец угрожал расстрелом соседям во дворе и демонстрировал винтовку

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История произошла накануне вечером в доме № 33 на улице Бардина.

«Сейчас шмальну по вам. Завалю всех», - угрожал он сидящим на улице.

При этом мужчина в руках держал предметы, похожие на оружие. Очевидцы утверждали, что видели у него пистолет и винтовку со снайперским прицелом.

Свидетели случившегося заявили, что местный житель наводил оружие и в направлении хоккейной площадки, где дети играли в футбол. Испугавшись дебошира, все люди убежали со двора.

Правоохранительные органы оперативно прибыли на место, они задержали мужчину. Полиция провела обыск в его доме и нашла там травматический пистолет, карабины «Сайга» и «Вепрь», а также 80 патронов.

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