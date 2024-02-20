20 февраля 2024, 10:11

Екатеринбургских школьников научили взламывать банковские карты родителей

piqsels
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Девятиклассникам одной из екатеринбургских школ задали необычное задание — учеников попросили взломать банковские карты родителей. Об этом сообщило издание E1.

Учащиеся применяли алгоритм Луна и находили контрольную цифру номера карты.

«Урок теории вероятностей в школе учит взламывать карты родителей. Вероятность, конечно, работает, но теперь становится страшно за сохранность данных», - рассказала мать одной из школьниц.

По ее словам, девятиклассникам учитель дал ссылку на электронный учебник, и в качестве домашнего задания попросил вычислить контрольную цифру на картах родственников.

«Сегодня по этому предмету сдавали контрольную», - добавила женщина.

Ранее руководитель отдела программ развития подростков Наталья Евсеева перечислила методы, с помощью которых школьники могут выполнять домашнее задание более эффективно. Она предложила делать уроки с таймером и поддерживать порядок на рабочем столе.

Девятиклассникам одной из екатеринбургских школ задали необычное задание - учеников попросили взломать банковские карты родителей. Об этом сообщило издание E1.

Школы Учителя Школьники Екатеринбург
20 февраля 2024, 10:43
Демонстрировавший трюк школьник из Ленобласти случайно ударил ножом друга
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Восьмиклассник в городе Сосновый Бор в Ленинградской области случайно ударил друга складным ножом прямо на уроке, демонстрируя трюк. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Восьмиклассник в городе Сосновый Бор в Ленинградской области случайно ударил друга складным ножом прямо на уроке, демонстрируя трюк. Об этом сообщил Telegram-канал « Mash на Мойке ».

Четырнадцатилетний парень принес нож-брелок в школу и стал демонстрировать, как ловко с ним обращается. Острие вошло в грудь его товарища. Парня увезли в больницу с проникающим ранением, из-за которого у него возникли проблемы с вентиляцией легких. Виновника случившегося отправили в отдел полиции, допросили и отпустили.

По данным канала, о происшествии сообщили в СК Ленинградской области. Официальных данных о ЧП пока нет.

Ранее, в январе, 15-летнего школьника в Татарстане задержали по подозрению в подготовке нападения на его школу. СМИ писали, что подросток задумал преступление еще в 2022 году и с тех пор запасался оружием (в его доме нашли ножи, топор, балаклаву), учился изготавливать взрывчатку и читал о массовых убийствах. Следователи возбудили уголовное дело о подготовке к убийству двух и более лиц.

Школьники Поножовщины
20 февраля 2024, 08:51
Девушка на «ВАЗе» попала под тепловоз в Нижнем Тагиле
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Тридцатилетняя водитель «ВАЗ 2114» попала под тепловоз на железнодорожном переезде в Нижнем Тагиле. Пострадавшая получила перелом ребер, сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

Авария произошла днем 19 февраля на улице Вагульской, 55а. По предварительным данным, местная жительница за рулем «ВАЗа» выехала на железнодорожный переезд на красный свет и проигнорировала звуковое оповещение. В результате ДТП молодая женщина попала в больницу. Машинист тепловоза не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Машинист рассказал, что ехал со станции Кирпичный на гору Высокую, когда на переезд внезапно выехала машина. Он попытался остановить тепловоз, но не вышло.

По данным ГИБДД, у автоледи восьмимесячный стаж вождения транспортного средства категории «В», к ответственности за нарушение правил дорожного движения ее не привлекали. В медучреждении ей предстоит освидетельствование на состояние опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели место аварии, опросили очевидцев.

Жителям напомнили, что пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, или на красный свет грозит штрафом в размере до пяти тысяч рублей или лишением прав на срок до полугода по статье 12.10 КоАП РФ (нарушение правил движения через железнодорожные пути).

ДТП ГИБДД Свердловская область Поезда Водители
20 февраля 2024, 08:51
Пассажир скорой умер после ДТП с такси в Чите
Пресс-служба МВД
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Один человек скончался в результате ДТП между машинами скорой помощи и такси в Чите. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения по Забайкальскому краю.

«Один пострадавший скончался в учреждении, врачами была оказана вся необходимая медицинская помощь», - передали в пресс-службе.

Еще один человек находится в реанимации, у остальных - состояние удовлетворительное.

В пресс-службе управления МВД России по Забайкальскому краю сообщили, что на улице Чкалова столкнулись Lada и машина скорой помощи. Авария произошла вечером 19 февраля.

«В результате четырех участников ДТП доставили в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», - уточнили в МВД.

Ранее два человека погибли в аварии с участием автомобиля ВАЗ и тепловоза на переезде у станции в Нижегородской области. Водитель отечественной машины не справился с управлением. Легковушка получила сильные повреждения.

Скорая помощь ДТП Врачи Россия Такси Машины
20 февраля 2024, 07:55
Хостел в Москве эвакуировали из-за дыма в вентиляции
Пресс-служба МЧС
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На юге Москвы объявили эвакуацию в хостеле «Облака». Постояльцев вывели из-за задымления этажом ниже, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали около семи часов утра в двухэтажное блочное здание на Ореховом бульваре в Зябликово. Очевидцы заметили белый дым из вентиляции.

Прибывшие на место специалисты вскрыли дверь на первом этаже. Со второго этажа, где находится хостел, вывели 15 человек.

Пожары Отели Москва

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