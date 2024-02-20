Екатеринбургских школьников научили взламывать банковские карты родителей
Девятиклассникам одной из екатеринбургских школ задали необычное задание — учеников попросили взломать банковские карты родителей. Об этом сообщило издание E1.
Учащиеся применяли алгоритм Луна и находили контрольную цифру номера карты.
«Урок теории вероятностей в школе учит взламывать карты родителей. Вероятность, конечно, работает, но теперь становится страшно за сохранность данных», - рассказала мать одной из школьниц.
По ее словам, девятиклассникам учитель дал ссылку на электронный учебник, и в качестве домашнего задания попросил вычислить контрольную цифру на картах родственников.
«Сегодня по этому предмету сдавали контрольную», - добавила женщина.
Ранее руководитель отдела программ развития подростков Наталья Евсеева перечислила методы, с помощью которых школьники могут выполнять домашнее задание более эффективно. Она предложила делать уроки с таймером и поддерживать порядок на рабочем столе.
Девятиклассникам одной из екатеринбургских школ задали необычное задание - учеников попросили взломать банковские карты родителей. Об этом сообщило издание E1.