Екатеринбургские полицейские наказали посетителей БДСМ-вечеринки

По его словам, это был профилактический рейд, в рамках которого сотрудники полиции проверили документы у 270 граждан и составили 10 протоколов о нарушении ПДД. Среди посетителей вечеринки полицейские обнаружили двух подростков. Теперь против их родителей возбудят административные дела о неисполнении обязанностей.

Еще три человека отказались от медицинского освидетельствования - им выписали штраф за употребление наркотиков или психотропных веществ. В будущем такие рейды планируется проводить регулярно на территории всей Свердловской области, добавили в главке.

В июле 2023 года сотрудники правоохранительных органов и местные активисты разогнали участников БДСМ-фестиваля BDSM Fishing 2023, который планировалось провести в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья. Организатора мероприятия задержали на 15 суток.