Ехавший из Юрги в Кемерово автобус попал в ДТП на трассе «Сибирь»
Два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на 223-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК.
Авария произошла в Топкинском муниципальном округе. Автобус ехал по маршруту Юрга - Кемерово. По предварительным данным, травмы получили водитель и одна пассажирка - ей еще нет 18 лет. Обоих доставили в больницу.
Дело после ДТП возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
В ведомстве отметили, что следователи допросят очевидцев, пассажиров и сотрудников компании-перевозчики. Все обстоятельства происшествия уточняются.