Ехавший из Юрги в Кемерово автобус попал в ДТП на трассе «Сибирь»

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Авария произошла в Топкинском муниципальном округе. Автобус ехал по маршруту Юрга - Кемерово. По предварительным данным, травмы получили водитель и одна пассажирка - ей еще нет 18 лет. Обоих доставили в больницу.

Дело после ДТП возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В ведомстве отметили, что следователи допросят очевидцев, пассажиров и сотрудников компании-перевозчики. Все обстоятельства происшествия уточняются.