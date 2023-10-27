Едва не сварился заживо. Подросток провалился в коллектор с кипятком в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге подросток провалился в открытый колодец с горячей водой. Его удалось спасти, но мальчик получил ожоги. Как сообщила в своем Telegram-канал прокуратура Свердловской области , началась проверка.

Подросток гулял вечером рядом с домом. Он не заметил открытый люк и упал вниз, в коллектор, полный горячей воды. На крики мальчика бросился водитель такси. Он успел схватить пострадавшего и вытащить наружу.

Это увидела проезжавшая мимо бригада Скорой помощи. Врачи оказали ребенку первую помощь, после чего доставили в больницу. Мальчик получил ожоги.

По факту получения травм прокуратура региона организовала проверку. Правоохранители будут выяснять, кто владелец сетей и открытого колодца, а также, насколько соблюдались требования законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры.

Ранее на севере Москвы мужчина провалился в открытый колодезный люк и погиб.