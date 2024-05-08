Едва не растерзали. Нападение бродячих собак на девочку в Игарске попало на видео

Информация о нападении собак на ребенка во дворе дома первого микрорайона появилась в СМИ и соцсетях 8 мая. По факту случившегося возбудили дело о халатности.

Следователи установили, что псы набросились на девочку вечером 7 мая. Пострадавшей потребовалась помощь врачей. У нее выявили укушенные раны голени и предплечий. Лечение ребенок проходит амбулаторно.

Все обстоятельства происшествия выясняются. Также в рамках расследования установят степень тяжести вреда, причиненного здоровью школьницы, и дадут правовую оценку работе должностных лиц от местного самоуправления и тех, кто и отвечает за отлов и содержания безнадзорных животных, подчеркнули в пресс-службе.

В СК РФ обратили внимание, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела в Игарске.