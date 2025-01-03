Он напомнил, что черные ящики рухнувшего лайнера Azerbaijan Airlines отправили в Бразилию, где было изготовлено судно. Их изучат специалисты Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий CENIPA.

Токаев подчеркнул, что считает это единственно правильным решением для обеспечения объективности и непредвзятости расследования. Он добавил, что в правительственную комиссию вошли 17 международных экспертов, в том числе представители ИКАО и МАК.

Самолет, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря. На борту было 69 человек, погибли 38 из них. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг версию о целенаправленной атаке на воздушное судно.