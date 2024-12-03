03 декабря 2024, 01:02

«Джульетта» ушла под воду в Петербурге

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Пассажирский теплоход «Джульетта» затонул у пристани в акватории Большой Невки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-западной транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в ночь на 2 декабря напротив дома № 45 на Выборгской набережной. После происшествия случился частичный разлив нефтепродуктов.

В ведомстве уточнили, что собственник судна сейчас принимает меры по подъему теплохода. Также на месте установили плавучие заграждения, отдельные пятна нефтепродуктов обработали активной пеной.

«Джульетта» находилась на причале временно. О пострадавших информации не поступало. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура назначила проверку.

Ранее в Баренцевом море недалеко от Териберки перевернулось прогулочное судно.

На нем было девять пассажиров, в том числе двое детей. Сотрудники МЧС помогли пострадавшим. Причиной затопления могла стать высокая волна. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Санкт-Петербург
03 декабря 2024, 00:06
Тело YouTube-блогера Amoral нашли под окнами многоэтажки в Ленобласти
«ВКонтакте»
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Известный под псевдонимом Amoral стример и Youtube-блогер Дмитрий Костенков погиб в поселке Парголово Ленинградской области. Как сообщили«Известия» со ссылкой на осведомленный источник, 27-летнего молодого человека нашли под окнами многоэтажки. Что стало причиной его гибели неизвестно.

Модератор блогера подтвердил его гибель. В опубликованном в сообществе Stream Inside во «ВКонтакте» некрологе он отметил, что как и многие до конца хотел думать, что сообщения о гибели Amoral стали шуткой или попыткой блогера словить хайп.

«К сожалению, Дима никогда бы не позволил себе шутить на такую тему. Я думаю, что для каждого, из нас он был больше, чем просто ютубер. Он был нашим другом, человеком, который искренне любил свою аудиторию и всегда оставался честным и открытым», - говорится в тексте сообщения.

В пресс-службе петербургского главка СК уточнили, что тело мужчины в поселке Парголово нашли на улице Заречной. Следователи назначили ряд экспертиз для установления причин случившегося.

В начале ноября московские врачи подобрали на севере столицы сломавшую позвоночник при падении из окна квартиры на втором этаже женщину. В ходе предварительного опроса пострадавшая рассказала, что сбежала от поскандалившего с ней приятеля. По ее словам, она рассчитывала спуститься на землю без последствий, но не смогла преодолеть пандус и сорвалась с высоты.

Известный под псевдонимом Amoral стример и Youtube-блогер Дмитрий Костенков погиб в поселке Парголово Ленинградской области. Как сообщили «Известия» со ссылкой на осведомленный источник, 27-летнего молодого человека нашли под окнами многоэтажки. Что стало причиной его гибели неизвестно.

Ленинградская область Блогеры YouTube Следственный комитет России
02 декабря 2024, 22:43
«Кинула учебник в лицо». Учительница «проучила» девочку за смех на уроке
Freepik
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В Уфе учительница едва не выбила зуб школьнице, запустив в нее учебником. В больнице у девочки обнаружили ушиб нижней челюсти, ссадину слизистой нижней губы и травматический ушиб зубов, сообщила в комментарии 360.ru мама пострадавшей ученицы.

«Кто-то из одноклассников примотал на дверную ручку кусок скотча. Когда все зашли в класс вместе с преподавателем, этот скотч прицепился ей на ногу. За ней шел одноклассник, который усмехнулся, и моя дочь тоже засмеялась. После этого преподаватель стала отклеивать скотч и кидать его ей в лицо. Когда дочь попросила отстать от нее, учительница разозлилась и хотела дать пощечину, но тут же остановилась», - рассказала она.

После этого учительница стала выгонять девочку со словами, чтобы та собирала все вещи и уходила из класса. Девочка взяла пенал и потянулась за рюкзаком, но в этот момент в нее прилетел учебник.

Во время осмотра в больнице врачи сказали родителям пострадавшей, что ей повезло, ведь если бы учебник попал в глаз, то она могла ослепнуть. После случившегося, по словам матери, учительница не извинилась перед девочкой, кроме того, она перестала пускать ее на свои занятия. Руководство школы никак не отреагировало на произошедшее.

Прокуратура Республики Башкортостан начала проверку из-за ЧП в школе, в ходе которой проверит соблюдение законодательства об образовании в части безопасного пребывания детей в учебном учреждении. По данным ведомства, при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

В Якутии ранее десятиклассник накинулся с кулаками на 30-летнюю учительницу и сломал ей нос. Причиной агрессивного поведения стало замечание во время урока.

Дети Школы Уфа Учителя
02 декабря 2024, 22:38
Тело трехлетнего ребенка нашли в детсаду в Нижнем Новгороде
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В Нижнем Новгороде на прогулке в детском саду произошел несчастный случай — умер трехлетний ребенок. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Нижегородской области.

Тело воспитанника без признаков насильственной смерти обнаружили на территории детсада на улице Богдановича. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Они осмотрели место происшествия, допросили сотрудников и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Обстоятельства гибели трехлетнего ребенка раскрыла пресс-служба прокуратуры Нижегородской области. По ее информации, во время прогулки мальчик зацепился за игровое оборудование одеждой и умер от асфиксии.

В Нижнем Новгороде началось расследование еще одного громкого дела. Там женщина оставила пятимесячную дочь на снегу и сняла на видео.

В Нижнем Новгороде на прогулке в детском саду произошел несчастный случай - умер трехлетний ребенок. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Нижегородской области.

Уголовное дело Дети Детские сады Следственный комитет России
02 декабря 2024, 16:46
Саратовская школьница умерла после секса с возлюбленным
РИА «Новости»
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В Саратовской области 15-летняя школьница умерла после секса с 19-летним студентом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Сначала студент пытался сам оказать возлюбленной помощь, потом вызвал скорую, но та лишь констатировала смерть девушки.

По данным Mash, она скончалась из-за тупой травмы влагалища с разрывом и кровопотерей. Предположительно, нанес ее случайно сам любовник - у него были очень крупные гениталии.

Мать погибшей подала заявление в полицию. Сам молодой человек утверждает, что у них все было по согласию.

Ранее британец, мужское достоинство которого достигает в длину 40 сантиметров, пожаловался на свою сексуальную жизнь. Он рассказал, что не может использовать даже специальные девайсы, поскольку они ему малы.

Саратов Школьники Секс Студенты

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