«Дышать не может». Дети получили переломы и травмы при поломке аттракциона в Ейске

«Одна девочка дышать не может, у нее перелом [грудной] клетки. Завтра будут по врачам ходить. Очень большие у них (пострадавших - пострадавших - прим. ред.) царапины на руках, на ногах. На щеке краска осталась, они прямо там терлись. Мой друг сидел на самом краю, он мог упасть (с большой высоты - прим. ред.)», - рассказала очевидица произошедшего.

По словам девушки, после произошедшего ее пострадавшую подругу трясло от страха.

«Она ничего сказать не могла», - уточнила собеседница.

Сейчас дети чувствую себя лучше. Девочек отпустили домой, но мальчика оставили в больнице на всю ночь.

«Они перевернулись сильно», - добавила очевидица.

Ранее две девочки пострадали из-за падения кабины аттракциона в Подмосковье. Следователи возбудили уголовное дело. Еще один аттракцион сломался в Туле, спасателям пришлось снимать с карусели 16 человек.