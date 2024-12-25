25 декабря 2024, 12:29

Дядя узнал племянника среди выживших пассажиров упавшего в Актау самолета

Соцсети
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Дядя одного из пассажиров самолета, разбившегося в Актау, узнал среди выживших своего племянника. Об этом Икбал Байрамов рассказал РИА «Новости».

Мужчина увидел родственника на видео в социальных сетях с места авиакатастрофы. Икбал находится в аэропорту Грозного - там должен был приземлиться пассажирский лайнер. Племянник впервые летел к дяде в гости. Последний раз молодой человек выходил на связь рано утром.

«Мне только что фотку отправили, видео отправили - он жив и здоров, на ногах ходит. У него все отлично», - рассказал Байрамов.

Родственник отметил, что пока не понимает, как поступить и что предпринять.

Крушение самолета в Казахстане произошло утром 25 декабря. В числе выживших после авиакатастрофы - двое детей. Всего на борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. После столкновения лайнера с землей начался пожар, пламя потушили.

Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 13:32
Близкие не могут найти стюарда «Уральских авиалиний» после трагедии в Актау
Соцсети
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Среди пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета был действующий бортпроводник «Уральских авиалиний». Об этом 360.ru рассказал двоюродный брат молодого человека. По его словам, сейчас семья никак не может понять, что с их родственником, выжил ли он и где находится.

Рамину А. 28 лет. Он работал стюардом, добавил собеседник 360.ru.

«Просто отпуск взял и повез племянника на Новый год к бабушке. И возвращался в Россию. В больницу мы звонили полчаса назад, сказали, что там его нет. Поэтому звоним, ожидаем».

Самолет «Азербайджанских авиалиний» упал сегодня в районе Актау на западе Казахстана. Росавиация допустила, что причиной авиакатастрофы могло стать столкновение летательного аппарата со стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Ранее появился список россиян , которые были в разбившемся самолете.

Казахстан Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 13:08
При крушении самолета Embraer 190 в Актау выжили 32 человека
Телеканал «360»
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После падения самолета Embraer 190 в казахстанском городе Актау выжило 32 человека. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Ранее в МЧС Казахстана заявили, что из выживших 29 человек госпитализировали. В управлении здравоохранения Мангистауской области отметили, что из них 11 отправили в реанимацию в местной больнице.

Самолет разбился утром 25 декабря. После падения судно загорелось, огонь потушили прибывшие на место ЧП спасатели. В распоряжении 360.ru оказались кадры с выжившими. На видео видно, что от удара о землю лайнер получил серьезные повреждения. Сотрудники МЧС доставали раненых и передавали их врачам.

В Росавиации сообщили, что самолет упал во время нештатной ситуации, случившейся из-за столкновения с птицами. После произошедшего «Азербайджанские авиалинии» опубликовали список из 62 пассажиров , которые летели в упавшем Embraer 190.

Самолеты Азербайджан Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 13:08
Путин созвонился с Алиевым после крушения самолета в Актау
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер выразил соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета в Актау, сообщили в пресс-службе Кремля.

«К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург президент Азербайджана. Владимир Путин уже созвонился с ним, выразил соболезнования в связи с крушением азербайджанского самолета в Актау», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Алиев 25 декабря должен был принять участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» J2 8243 разбился в аэропорту Актау. На борту судна находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Как стало известно, причиной авиакатастрофы могло стать столкновение со стаей птиц.

В распоряжение 360.ru попало видео с моментом падения самолета. На кадрах видно, как воздушное судно стремительно падает. После столкновения с землей происходит взрыв, лайнер загорается, и в небо поднимается густой черный дым. По последним данным, после крушения самолета в больницу доставили 29 выживших.

Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин Азербайджан Ильхам Алиев Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 12:01
Двое детей выжили при крушении самолета в Актау
Соцсети
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При крушении самолета в Актау выжили 28 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

Их доставили в больницы. Спасатели уточнили, что данные не окончательные.

Казахстан Самолеты Крушение самолета в Актау

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