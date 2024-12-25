Дядя узнал племянника среди выживших пассажиров упавшего в Актау самолета

Мужчина увидел родственника на видео в социальных сетях с места авиакатастрофы. Икбал находится в аэропорту Грозного - там должен был приземлиться пассажирский лайнер. Племянник впервые летел к дяде в гости. Последний раз молодой человек выходил на связь рано утром.

«Мне только что фотку отправили, видео отправили - он жив и здоров, на ногах ходит. У него все отлично», - рассказал Байрамов.

Родственник отметил, что пока не понимает, как поступить и что предпринять.

Крушение самолета в Казахстане произошло утром 25 декабря. В числе выживших после авиакатастрофы - двое детей. Всего на борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. После столкновения лайнера с землей начался пожар, пламя потушили.