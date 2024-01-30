30 января 2024, 02:12

Двухлетняя девочка погибла от удара током, пока ее отец спал

РИА «Новости»
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В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла от удара током, пока ее отец спал в той же квартире. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, ребенок погиб в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Девочка 2021 года рождения находилась дома вместе с отцом, старшим братом и сестрой. Дети смотрели телевизор, их отец уснул, а мать в этом время находилась на работе.

«По предварительной информации, малолетний ребенок получил электротравму (удар током). <…> Когда отец проснулся, то обнаружил девочку без сознания. Он накинул на нее верхнюю одежду и повез к матери на работу, где родители и вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть девочки», - сообщили в областной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В декабре прошлого года хозяйку базы отдыха на Кубани приговорили к двум годам условно после гибели двулетней девочки в гостиничном комплексе. По данным следствия, подсудимая знала, что в здании повреждена проводка, но продолжала принимать гостей. На оголенный провод наткнулся ребенок, отдыхавший в отеле со своей семьей. От удара током девочка скончалась.

Уголовное дело Дети Электричество Екатеринбург
30 января 2024, 01:44
Труп нашли в центре Екатеринбурга
РИА «Новости»
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Тело человека обнаружили вечером 29 января у здания на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге.  На месте ЧП работали сотрудники скорой помощи, сообщил портал E1.ru.

По данным издания, труп лежал неподалеку от входа в бизнес-центр «Мост». Более точной информации пока не поступало. В СУ СК по Свердловской области информацию не комментировали.

Ранее подростки забили до смерти инвалида на остановке в Екатеринбурге. Несовершеннолетние парень и девушка напали на инвалида прошлым летом после отказа дать им сигарету.

Обнаженные тела мужчины и женщины нашли в машине на парковке в Академическом районе в Екатеринбурге. По версии следствия, пара задохнулась угарным газом. Личности погибших уже установили.

Женщины Мужчины Екатеринбург
30 января 2024, 00:12
Охотник случайно ранил соседку во время проверки нового прицела в Подмосковье
РИА «Новости»
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Более 10 лет занятий профессионального занятия охотой не уберегли жителя деревни Глуховка городского округа Чехов от ошибки. Он решил испытать недавно купленный тепловизионный прицел и случайно ранил пенсионерку, которая живет по соседству. Подробности происшествия «360» сообщил осведомленный источник.

По словам собеседника, пристрелку охотник проводил днем. Чтобы проверить качество работы тепловизора, на мишени он установил грелки. В момент стрельбы на расстоянии почти 600 метров находилась пенсионерка, которую стрелок не заметил из-за деревьев. Один из выстрелов дал рикошет и ранил пожилую женщину прямо в голову.

Брат пострадавшей в комментарии «360» заявил, что у сестры диагностировали черепно-мозговую травму и повреждение глазных нервов.

«Врачи сказали, что возможно произойдет частичная потеря зрения. Но пока за ней еще наблюдают», - подчеркнул он.

Осведомленный источник уточнил, что охотник свою вину полностью признал. Он приехал к родным пострадавшей со извинениями, готовностью помочь в лечении и выплатить любую сумму морального ущерба.

Семья отказалась с ним говорить, так как до сих пор пребывает в шоковом состоянии.

Собеседник подчеркнул, что стрелок искренне раскаивается и пока сам не понимает, как ему жить дальше после случившегося.

Стрельба
29 января 2024, 22:07
Грузовик влетел в легковушку на Минском шоссе в Подмосковье
Телеканал «360»
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Встречное столкновение большегруза и легкового автомобиля произошло на пункте сбора оплаты машин на 46-м километре Минского шоссе. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

На кадрах видно, что седан, по всей видимости, ошибся полосой въезда. Когда он уже приближался к пункту оплаты, его снес едущий на скорости грузовик.

Источник «360» в экстренных службах Московской области сообщил, что в результате аварии один человек погиб, еще один находится в тяжелом состоянии. В обстоятельствах аварии разберутся дорожные службы.

ДТП
29 января 2024, 21:35
Учительница в Челябинске унизила школьника, поставив его на колени перед классом
Freepik
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Жительница Челябинска пожаловалась, что учительница физкультуры унизила ее девятилетнего сына, поставив его на колени перед всем классом. Об этом сообщило региональное издание 74.ru.

«На уроке физкультуры педагог <…> разобралась в конфликте между моим сыном и одноклассницей таким образом: поставила при всем классе моего сына на колени и заставила просить прощения, за то, что он постоял за себя перед девочкой», - рассказала женщина.

Она уточнила, что все случилось 16 ноября 2023 года. По ее словам, педагог грубо унизила ее ребенка, причем на этого учителя ранее жаловались и другие родители. Директор в курсе этой ситуации, но никаких мер не принимает. Сама учительница призналась в содеянном, когда родители пришли на следующий день в школу, чтобы разобраться в произошедшем.

По словам женщины, проблема не только в этом преподавателе, но еще и в классном руководителе ее ребенка, который «систематически оскорбляет и унижает» ее сына на уроках и переменах. Она отметила, что ее сын постоянно испытывает стресс, у него начались заикание и панические атаки, появились проблемы с самооценкой. Беседы с педагогом оказались бесполезными.

Представители администрации школы заявили, что провели проверку, информация об унижениях не подтвердилась, а с педагогами «была проведена работа». По словам матери школьника, после разбирательства ситуация на изменилась.

Ранее в одной из школ Братска учительница оскорбила ученика. Во время разговора преподаватель довольно грубо говорила, школьники сняли происходящее на камеру. В школе начали служебное расследование, комитет по образованию взял ситуацию под контроль.

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