Двухлетняя девочка погибла от удара током, пока ее отец спал

По данным ведомства, ребенок погиб в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Девочка 2021 года рождения находилась дома вместе с отцом, старшим братом и сестрой. Дети смотрели телевизор, их отец уснул, а мать в этом время находилась на работе.

«По предварительной информации, малолетний ребенок получил электротравму (удар током). <…> Когда отец проснулся, то обнаружил девочку без сознания. Он накинул на нее верхнюю одежду и повез к матери на работу, где родители и вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть девочки», - сообщили в областной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В декабре прошлого года хозяйку базы отдыха на Кубани приговорили к двум годам условно после гибели двулетней девочки в гостиничном комплексе. По данным следствия, подсудимая знала, что в здании повреждена проводка, но продолжала принимать гостей. На оголенный провод наткнулся ребенок, отдыхавший в отеле со своей семьей. От удара током девочка скончалась.