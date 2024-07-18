Двухлетний мальчик выжил после падения из окна пятого этажа в Шарыпове
В Шарыпово двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа, пока его мать с сожителем смотрела телевизор в другой комнате. Сейчас мальчик находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
ЧП произошло накануне вечером. По предварительным данным, взрослые оставили ребенка без присмотра в комнате с открытым окном.
Пока мать мальчика и ее сожитель смотрели телевизор в другой комнате, ребенок залез на подоконник и выпал в окно с высоты пятого этажа.
Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Медики выявили у него закрытую черепно-мозговую травму и травму живота. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.
Мама ребенка заверила, что сын до этого никогда не проявлял интереса к окнам, не залазил на подоконник и не выглядывал из окна.
«Семья не состояла на профилактическом учете, характеризуется удовлетворительно», - отметили в пресс-службе.
Сейчас следователи продолжают проверку по факту случившегося.