18 июля 2024, 09:29

Двухлетний мальчик выжил после падения из окна пятого этажа в Шарыпове

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В Шарыпово двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа, пока его мать с сожителем смотрела телевизор в другой комнате. Сейчас мальчик находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

ЧП произошло накануне вечером. По предварительным данным, взрослые оставили ребенка без присмотра в комнате с открытым окном.

Пока мать мальчика и ее сожитель смотрели телевизор в другой комнате, ребенок залез на подоконник и выпал в окно с высоты пятого этажа.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Медики выявили у него закрытую черепно-мозговую травму и травму живота. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.

Мама ребенка заверила, что сын до этого никогда не проявлял интереса к окнам, не залазил на подоконник и не выглядывал из окна.

«Семья не состояла на профилактическом учете, характеризуется удовлетворительно», - отметили в пресс-службе.

Сейчас следователи продолжают проверку по факту случившегося.

Дети СК РФ
18 июля 2024, 09:06
«Едва не оставила без яичка». Шипперке набросилась на школьника в Москве
РИА «Новости»
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Собака породы шипперке набросилась на 10-летнего школьника во дворе жилого дома в Москве. О происшествии в Лианозово сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, мальчик играл в футбол с друзьями. Собаку, с которой в это время гуляла девочка-младшеклассница, видимо, разозлил мяч.

Пес бросился к игравшим, прыгнул на одного из ребят и вцепился зубами ему между ног. Мать пострадавшего заявила, что животное едва не оставило без яичка ее сына. На место вызывали скорую помощь.

Мальчика увезли в больницу. Там ему пришлось пробыть до трех часов ночи. Медики установили, что жизненно важные места не задеты, и обработали раны. Теперь родители пострадавшего школьника хотят сделать сыну прививку от бешенства.

Собеседник Shot отметил, что владельцы шипперке уже принесли извинения семье за случившееся и заверили, что их питомец полностью привит.

Собаки Школьники Москва
18 июля 2024, 05:13
Российские военные уничтожили надводный беспилотник в Севастополе
РИА «Новости»
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Российские военные отразили попытку атаки надводного беспилотника в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе - это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК уничтожен», - написал он.

Развожаев призвал горожан доверять только официальной информации.

До этого губернатор предупредил, что в Севастополе будут поочередно выключать подачу электроэнергии в торговые центры и крупные предприятия, чтобы дать свет в жилые дома.

Ранее в Курской области коптер ВСУ сбросил взрывное устройство на пожарную часть, дежурный спасатель был ранен. Также пострадали автомобили - личный легковой и служебной грузовой.

Днем ранее в курском поселке Теткино пострадал мужчина , на дом которого украинский дрон сбросил взрывчатку.

Беспилотники Севастополь
18 июля 2024, 00:50
Лифт с двумя рабочими рухнул в Петербурге
Freepik
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Двое рабочих получили травмы при падении грузового лифта в Санкт-Петербурге. Пострадавших госпитализировали, сообщила пресс-служба городского СУ СК по России.

Лифт рухнул с высоты около пяти метров в доме на проспекте Энгельса. В тот момент в нем находились двое работников организации по производству мебели С множественными травмами пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Следователи проводят проверку о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Ранее лифт рухнул в закрытой на реконструкцию поликлинике в Краснопресненском районе Москвы. В кабине находились два человека, один из них погиб.

Также лифт с пассажирами упал в Набережных Челнах. Кабина сорвалась с седьмого этажа в жилом 18-этажном доме на улице Абсалямова. Никто из пассажиров не пострадал.

Санкт-Петербург Больницы Коммунальные аварии
18 июля 2024, 00:46
Молния поразила летевший из Иркутска в Ленск самолет
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Молния ударила в самолет авиакомпании «ИрАэро» во время полета из Иркутска в якутский город Ленск 13 июля. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

«На послеполетном осмотре обнаружено повреждение обшивки киля с правой стороны по полету в верхней части, предположительно из-за поражения разрядом атмосферного электричества в полете», - уточнил канал.

По его данным, экипаж воздушного судна не пострадал. Самолет перевозил груз, пассажиров на борту не было. Во время полета на маршруте наблюдалась грозовая деятельность.

Сейчас произошедшее авиасобытие расследует комиссия С (Я) МТУ Росавиации.

Ранее стало известно, что крушение самолета Sukhoi Superjet 100 в районе Коломны связали с человеческим фактором , но последнее слово должны сказать компетентные органы. До этого отмечалось, что разбившийся в Подмосковье борт не совершил обязательный облет после ремонта.

Якутия Иркутская область Самолеты

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