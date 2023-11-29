29 ноября 2023, 18:52

Двухэтажный паркинг загорелся в московском районе Царицыно

РИА «Новости»
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В московском районе Царицыно загорелся двухэтажный паркинг. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Возгорание началось на первом этаже, однако прибывшие пожарные начали тушить огонь уже на двух уровнях паркинга.

По имеющимся данным, пожар удалось локализовать в одном из боксов. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

О причинах пожара и количестве пострадавших не сообщалось.

Ранее свыше 70 человек задействовали в тушении пожара на мебельной фабрике в Лосино-Петровском 28 ноября. Прибывшие на место спасатели вывели из горящего здания четырех человек.

А утром 28 ноября водителей эвакуировали из-за пожара в Северо-Западном тоннеле. Густой дым распространялся в сторону Крылатской улицы. На участке даже перекрывали движение в сторону Московской области.

Пожары Москва 2023
29 ноября 2023, 19:42
Появилось видео из ТЦ «Авеню», где рухнул потолок
Телеканал «360»
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В московском ТЦ «Авеню» на проспекте Вернадского обрушился потолок на первом этаже. Зону обрушения перекрыли, в распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На записи видно, что дежурит охранник, посетителям не дают подойти к эскалатору. Прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего.

«По предварительным данным, в одном из торговых центров на проспекте Вернадского произошло частичное обрушение подвесной потолочной конструкции», - передали в пресс-службе ведомства.

Информация о пострадавших не поступала. Причины произошедшего выяснят специалисты. На месте ЧП работают экстренные службы. Рабочие уже начали выносить из здания обломки конструкции.

Ранее в центре Москвы на Новом Арбате загорелся ресторан, сообщил RT. Людей пришлось эвакуировать.

Прокуратура РФ Москва 2023
29 ноября 2023, 19:18
Потолок обрушился в одном из ТЦ на юго-западе Москвы
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Никулинская межрайонная прокуратура Москвы взяла под контроль расследование обстоятельств происшествия, случившегося в одном из торговых центров на проспекте Вернадского. Там частично обрушилась потолочная конструкция. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

По данным надзорного ведомства, в торговом центре на юго-западе города частично обрушилась подвесная потолочная конструкция. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

В рамках надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры проведут детальный осмотр места происшествия, сообщили в пресс-службе.

Ранее сотрудники «Мособлпожспаса» вытащили мужчину из горящего торгового центра. Прибыв тушить пожар, они обнаружили в коридоре здания и спасли 62-летнего мужчину, который надышался едким дымом и потерял сознание.

Прокуратура РФ Москва 2023
29 ноября 2023, 17:46
«Слишком шикарно жить нельзя». Блогера с ведром красной икры задержали на Красной площади
РИА «Новости»
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Блогера Гулину Науманн задержали на Красной площади за съемку с 14-килограммовым контейнером красной икры. Об этом сообщило издание MSK1.

Девушка снимала видеоролик для публикации в социальных сетях. Одетая в меховую шубу и шапку женщина ела огромный бутерброд с красной икрой. Рядом с ней стоял 14-килограммовый контейнер с ценным деликатесом.

Происходящее вызвало недовольство у сотрудников правоохранительных органов, и 41-летнюю предпринимательницу задержали. Ее вместе с ассистенткой доставили в отделение полиции, где допросили.

«Слишком шикарно жить нельзя. <…> То есть с маленьким бутербродиком приходите, не вопрос», - поделилась с изданием девушка.

Блогер успела снять только короткое видео, уже успевшее завируситься в запрещенной в России социальной сети. Ролик, в котором она ест громадный бутерброд под песню Russian girl, успели посмотреть более четырех миллионов человек.

Несмотря на то, что полицейские держали женщин в течение трех часов, они не предъявили им обвинения и отпустили. Блогер получила официальный документ с отказом в возбуждении административного производства.

Ранее прокуратура Самары решила проверить по статье о возбуждении ненависти певца Эдуарда Шарлота , который опубликовал видео с поджогом российского паспорта.

Блогеры Полиция Москва 2023 Красная площадь
29 ноября 2023, 15:32
Полынья воды в реке Томь окрасились в багровый цвет, СК начал расследование
РИА «Новости»
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Полыньи воды в реке Томь в городе Кемерове окрасились в багровый цвет. Сообщения распространились в соцсетях. Следователи начали доследственную проверку по статье УК о загрязнении вод, информировала пресс-служба СУ СК по Кемеровской области — Кузбассу.

Полыньи воды в реке Томь в городе Кемерове окрасились в багровый цвет. Сообщения распространились в соцсетях. Следователи начали доследственную проверку по статье УК о загрязнении вод, информировала пресс-служба СУ СК по Кемеровской области - Кузбассу.

По предварительным данным, полыньи изменили цвет сегодня, 29 ноября. Сотрудники СК начали устанавливать обстоятельства происшествия. На место выехала следственная группа и сотрудники управления Роспотребнадзора по региону. По итогам проверки ситуации дадут правовую оценку, при необходимости следователи примут процессуальное решение.

Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса начала проверку соблюдения экологического законодательства. Привлекаются специалисты из Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. Ситуация находится на контроле прокуратуры области.

На сайтах Росприроднадзора и регионального управления Роспотребнадзора данных о проверках пока нет.

Прокуратура РФ СК РФ Следственный комитет России

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