02 марта 2024, 03:25

Двух женщин спасли в горах Крыма

Пресс-служба МЧС
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В Крымских горах спасатели оказали помощь двум туристкам, которые не могли самостоятельно спуститься с труднодоступного участка на хребте горы Чалки. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

Информация о женщинах, попавших беду в горах в районе Судака, поступила вечером в пятницу, 1 марта. В район происшествия направили поисково-спасательный отряд из трех человек.

«Туристы были обнаружены и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались», - сообщили в ведомстве.

В МЧС напомнили, что даже небольшим группам туристов необходимо регистрироваться при походе в горы. Спасатели помогут подготовиться к путешествию и расскажут о сложностях маршрута.

Во вторник, 27 февраля, крымские спасатели также помогли группе туристов , которая не могла спуститься с горы в Бахчисарайском районе полуострова.

Спасатели Путешествия Крым Женщины
02 марта 2024, 00:35
Петербурженка на Lexus устроила массовое ДТП
РИА «Новости»
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Петербурженка за рулем Lexus протаранила несколько автомобилей на Индустриальном проспекте. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, около 19:27 по московскому времени в пятницу, 1 марта, в полицию Красногвардейского района обратился прохожий, который стал очевидцем ДТП. По его словам, женщина на черном Lexus разбила около четырех автомобилей и уехала.

«Информация о скрывшейся женщине-водителе не подтвердилась. На месте происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили 41-летнюю владелицу Lexus», - указали в сообщении.

Выяснилось, что петербурженка не справилась с управлением. В отношении нее возбудили административное дело.

Смертельное ДТП с участием Audi Q7 п роизошло накануне в Ленобласти. Пьяный мужчина столкнулся с Chevrolet Lanos, от удара погиб пассажир второй иномарки.

Санкт-Петербург ДТП Женщины Полиция
01 марта 2024, 23:41
Мопс Фрэнк умер во время перелета из Пхукета в Петербург
Freepik
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Пятилетний мопс по кличке Фрэнк умер во время перелета из Пхукета в Санкт-Петербург. Он находился в багажном отделении самолета. Об этом сообщила «Фонтанка».

Владельцы животного пожаловались на авиакомпанию, заявив, что мопс был здоров и погиб из-за переохлаждения. «Аэрофлот» провел 1 марта проверку, по итогам которой в компании заявили, что с отоплением в багажном отсеке все было нормально, предположив, что мопс мог погибнуть из-за особенностей породы.

«На протяжении всего полета в багажном отсеке, где размещалась переноска с мопсом, поддерживалась температура 21-22 градуса, выставленная и поддерживаемая командиром воздушного судна, о чем свидетельствуют данные объективного контроля», - уточнила пресс-служба «Аэрофлота».

Кроме того, в компании отметили, что по прилете не было выявлено никаких внешних повреждений переноски, а также заявили, что сожалеют о случившемся с Фрэнком.

Ранее петербургский суд оштрафовал авиакомпанию «Россия» за смерть кошки , которую в багажном отсеке самолета загрыз пес породы ягдтерьер без намордника и без клетки.

Санкт-Петербург Смертность Аэрофлот Собаки Самолеты Таиланд
01 марта 2024, 23:15
Мумию женщины нашли в квартире на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Мумифицированное тело 88-летней женщины обнаружили благодаря протечке воды в квартире одной из многоэтажек на востоке Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Жители дома на Уральской улице пожаловались в управляющую компанию, что их топят соседи.

«Хозяева квартиры, в которой случилась протечка воды, не открывали дверь и не выходили на связь. После вскрытия двери внутри квартиры обнаружили мумифицированное тело женщины», - рассказал собеседник канала.

Тело лежало на полу в комнате. По словам специалистов, она умерла около шести месяцев назад. Тело направили в морг, полиция проводит проверку.

Ранее ростовские следователи нашли тела отца и сына в импровизированном склепе из гипсокартона, залитого бетоном, их отправили на экспертизу. Хозяйка квартиры, состоящая на учете у психиатра, заявила, что они просто спят.

Смертность Женщины Полиция Москва
01 марта 2024, 23:10
Появилась информация о состоянии семьи, сбитой электричкой в Подмосковье
пресс-служба Минтранса Подмосковья
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Сбитых электропоездом на подмосковной станции Крутое мужчину, женщину и ребенка госпитализировали с травмами. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Московской области.

В ведомстве пояснили, что на станции мать, отец и четырехлетний пытались «зайцами» взобраться на платформу, но их задело приближающимся поездом и они получили травмы.

«В результате ребенок отделался ушибом, у мужчины - перелом, а вот состояние женщины крайне тяжелое. Пострадавшие доставлены в больницу», - уточнили в ведомстве.

На видео с места происшествия , которое оказалось в распоряжении «360», было видно, что мужчина и ребенок находились на платформе, а пострадавшая женщина оказалась внизу, между электричкой и платформой.

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