Двух женщин спасли в горах Крыма

Информация о женщинах, попавших беду в горах в районе Судака, поступила вечером в пятницу, 1 марта. В район происшествия направили поисково-спасательный отряд из трех человек.

«Туристы были обнаружены и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались», - сообщили в ведомстве.

В МЧС напомнили, что даже небольшим группам туристов необходимо регистрироваться при походе в горы. Спасатели помогут подготовиться к путешествию и расскажут о сложностях маршрута.

Во вторник, 27 февраля, крымские спасатели также помогли группе туристов , которая не могла спуститься с горы в Бахчисарайском районе полуострова.