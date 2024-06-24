Двух участниц шоу «Пацанки» избили в московском баре

По данным издания, девушки пришли в бар с подружками. Спустя какое-то время у них возник конфликт с другим посетителем. Разозлившись, мужчина набросился на участниц шоу с кулаками и покинул бар.

Кузнецову с травмой головы увезли в больницу, где медики оценили ее состояние как средней степени тяжести. Остальных подруг привезли в полицейский участок.

Mash уточнил, что врачи провели обследование пострадавшей и не выявили черепно-мозговую травму. После этого Кузнецову отпустили долечиваться домой. Тем временем сотрудники полиции организовали проверку после случившегося.

Недавно участница шоу «Пацанки» Александра Петрова напала на своего соседа, избив его молотком. По ее словам, она сожалеет, что не смогла решить эту ситуацию по-другому.