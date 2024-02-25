25 февраля 2024, 07:35

Двух тонущих мужчин вытащили ночью из Москвы-реки

РИА «Новости»
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Два человека упали ночью в Москву-реку и не могли выбраться обратно на набережную. Об этом сообщил источник «360».

Сигнал о тонувших людях поступил в экстренные службы примерно в 3:50. Спасательный катер вызвал охранник, работавший неподалеку.

«Мужчины не могли подняться на набережную», - пояснил источник.

Сотрудники МЧС вытащили из воды двух мужчин и передали их поисково-спасательной станции «Крымский мост» и бригаде скорой помощи. К счастью, из-за происшествия москвичи не пострадали. Бригада медиков осмотрела их и отпустила домой.

Ранее спасатели достали из реки Сетунь жительницу Москвы , которая бросилась в воду ради спасения соей собаки. Выбраться на берег пожилой женщине помогли сотрудники полиции. Пенсионерка вместе со знакомой выгуливала питомца в парке, но тот неожиданно упал в реку.

Хозяйка пришла собаке на помощь и вытащила ее, но сама выбраться из воды не смогла. Полицию вызвала ее подруга.

Спасатели Скорая помощь Москва
25 февраля 2024, 01:45
Рекламная вывеска упала на пожилую женщину в Москве
РИА «Новости»
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Пожилая женщина стала жертвой падения информационной вывески на одной из московских улиц. Об этом написали в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В сообщении уточнили, что инцидент произошел на Свободном проспекте, а 75-летнюю женщину госпитализировали.

Прокуратура будет устанавливать все обстоятельств происшествия, а также проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее сообщалось, что в ДТП на Северо-Восточной хорде в Москве столкнулись 12 машин. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе улицы Пехорской, 7А. Многие автомобили выбросило на обочину. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, а также эвакуатор. Что послужило причиной массовой аварии, пока неизвестно. Данные о пострадавших не поступали.

Женщины Москва
25 февраля 2024, 01:31
На складе Ozon в Санкт-Петербурге нашли наркотики
РИА «Новости»
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При приеме товаров на складе Ozon в Санкт-Петербурге сотрудники обнаружили наркотики. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Экспресс-анализ товара, который вызвал подозрение, показал содержание наркотического вещества. Инцидент произошел в сортировочном центре, расположенном в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Персонал компании вызвал сотрудников правоохранительных органов, которым передали находку.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 10 годам и шести месяцам лишения свободы жителя Крыма, который пытался продать наркотики. По данным следствия, мужчина приобрел 16 граммов запрещенных веществ с целью последующей продажи. При обыске полицейские обнаружили у него дома 10 пакетиков с кокаином, весы, клейкую ленту и зип-пакеты.

Наркотики Санкт-Петербург Полиция Маркетплейсы
25 февраля 2024, 00:40
«Выкинули как котенка». Кондуктор в Карелии высадил школьницу из автобуса в промзоне
Unsplash
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В Карелии произошел очередной инцидент с высаживанием ребенка из автобуса. Девочка перепутала маршруты и вместо Вилгы поехала на станцию Шуйская. Кондуктор обнаружила несоответствие билета на выезде из города и высадила ее. Об этом «360» рассказала мать пострадавшего ребенка.

Перевозчик расследовал происшествие и нашел «частичные нарушения» в действиях кондуктора. Сотрудница уволилась, сообщило издание Daily Карелия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки.

Родительница признала свою ответственность за ситуацию, но ее возмутило, что 11-летнего ребенка высадили из автобуса в промзоне.

«Факт того, что просто вот так вот взять и высадить непонятно где, на трассе, в гаражах. Это остановка даже не оборудована. <…> Хорошо, что ничего не произошло. Хорошо, что на улице не было мороза, 30 минут ребенок на трассе ждал, пока папа приедет с работы», - заявила мать девочки.

По словам родительницы, дочка хорошо знала маршрут и уже не единожды ездила по нему самостоятельно. Школьница купила билет, села в автобус и «залипла» в телефоне. Кондуктор при проверке билета обнаружила, что ребенок сел не на тот автобус, и высадила девочку на остановке.

Спорить с кондуктором школьница не стала, позвонила маме и обрисовала ситуацию.

«Я говорю, подожди, дай трубку кондуктору. Я думала, она еще в автобусе. Думаю, сейчас договорюсь с кондуктором, чтобы ее прокатили до Шуйской и вернули обратно на автовокзал», - рассказала собеседница издания.

Девочка по просьбе матери сняла на видео местность, где ее высадили. Оказалось, это промышленная зона, практически на выезде из города. Дочку забрал отец, определив местонахождение по видеокадрам. Ребенка успокоили и посоветовали быть внимательней.

Мать девочки решила выяснить отношения с кондуктором и руководством автовокзала. Встретиться с директором не получилось, и женщина выложила пост в социальную сеть.

Дети Россия Автобусы
24 февраля 2024, 23:22
Посольство Южной Кореи загорелось в центре Москвы
Pxhere
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В здании посольства Южной Кореи в центре Москвы произошло возгорание. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб.

По словам собеседника агентства, огонь вспыхнул на одном квадратном метре по адресу: улица Плющиха, дом 56. Пожар потушили до прибытия спасательных служб.

Информации о пострадавших не поступало. Другие подробности случившегося не уточнялись.

Вечером 24 февраля в Одинцове загорелась подземная парковка. На место произошедшего прибыли пожарные расчеты. Огонь охватил здание около 19:00 на Можайском шоссе у дома 112А.

В этот же день пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на улице Академика Ильюшина в столице. Жертвой происшествия стал один человек, еще один получил ранения.

Спасатели Пожары Южная Корея Москва

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