Двух тонущих мужчин вытащили ночью из Москвы-реки
Два человека упали ночью в Москву-реку и не могли выбраться обратно на набережную. Об этом сообщил источник «360».
Сигнал о тонувших людях поступил в экстренные службы примерно в 3:50. Спасательный катер вызвал охранник, работавший неподалеку.
«Мужчины не могли подняться на набережную», - пояснил источник.
Сотрудники МЧС вытащили из воды двух мужчин и передали их поисково-спасательной станции «Крымский мост» и бригаде скорой помощи. К счастью, из-за происшествия москвичи не пострадали. Бригада медиков осмотрела их и отпустила домой.
Ранее спасатели достали из реки Сетунь жительницу Москвы , которая бросилась в воду ради спасения соей собаки. Выбраться на берег пожилой женщине помогли сотрудники полиции. Пенсионерка вместе со знакомой выгуливала питомца в парке, но тот неожиданно упал в реку.
Хозяйка пришла собаке на помощь и вытащила ее, но сама выбраться из воды не смогла. Полицию вызвала ее подруга.