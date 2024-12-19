19 декабря 2024, 19:46

Двух ростовских подростков заключили под стражу за поджог электровоза

РИА «Новости»
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В Ростове-на-Дону двух подростков арестовали за поджог электровоза. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Сегодня по ходатайству следователя Ростовского следственного отдела на транспорте ЗМСУТ СК России в суде двоим несовершеннолетним избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девушке - домашний арест», - уточнили в ведомстве.

Трое несовершеннолетних 14 декабря подожгли электровоз, который стоял на четвертом пути станции Ростов Товарный в городе Ростове-на-Дону. Подростки во время допроса у следователя признались в содеянном.

Ранее житель Санкт-Петербурга попытался поджечь расположенный в Центральном районе города военкомат при помощи коктейля Молотова. Позже мужчина признался, что действовал по указанию кураторов.

Поджоги Следственный комитет России
19 декабря 2024, 18:20
Капитана второго потерпевшего крушение в Черном море танкера отправили под домашний арест
РИА «Новости»
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Суд постановил на два месяца отправить под домашний арест капитана нефтетанкера «Волганефть-239». Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности и эксплуатации морского транспорта, сообщила пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.

Два танкера потерпели крушение в Черном море 15 декабря. Капитана второго судна - «Волганефть-212» - арестовали, его обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшим смерть человека.

Из-за ЧП произошел разлив нефтепродуктов, в Краснодарском крае ввели режим ЧС. Специалисты устраняют последствия утечки мазута. Для защиты от загрязнений в районе Бугазской косы в Керченском проливе установили плавучие заграждения , их протяженность составит 150-200 метров. Специалисты Берегового операционного центра ведут спутниковый мониторинг.

Пресс-служба Центра спасения дельфинов «Дельфа» подтвердила, что из-за мазута в Черном море погиб первый краснокнижный дельфин.

Черное море Крым Аресты Следственный комитет России Крушение танкеров в Керченском проливе
19 декабря 2024, 18:06
Спасатели помогли перенести в скорую 250-килограммовую женщину в Зеленограде
РИА «Новости»
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Спасатели в Зеленограде оказали помощь в перемещении человека, ограниченного в движении. Женщину весом около 250 килограммов требовалось перенести в карету скорой помощи, сообщил источник 360.ru.

Звонок поступил из района Крюково Зеленоградского административного округа. Женщина 78 лет не смогла самостоятельно переместиться в машину скорой с шестого этажа, медики вызвали на подмогу службу спасения.

Ранее в Зеленограде медики уже вызывали спасателей в подобной ситуации. У женщины диагностировали сердечную недостаточность. Пациентке потребовалась госпитализация, но сотрудники скорой не смогли переместить ее в машину из-за большого веса. На помощь пришли спасатели.

В сложную ситуацию осенью попал 200-киллограмовый мужчина на северо-востоке Москвы. Ему потребовалась помощь медиков, у него произошла декомпенсация. По данным источника, мужчину удалось спасти.

Спасатели Скорая помощь Женщины Ожирение
19 декабря 2024, 16:03
Пенсионера весом 260 килограммов госпитализировали в Москве
РИА «Новости»
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В Москве госпитализировали 67-летнего мужчину весом 260 килограммов. Об этом сообщил 360.ru источник.

По его данным, врачи скорой обратились в экстренные службы с запросом о помощи, чтобы перенести пациента из машины в корпус клинической больницы имени Виноградова. Другой информации о происшествии нет.

Похожий случай произошел в столице 11 декабря. Медикам скорой понадобилась дополнительная помощь , чтобы вынести из квартиры мужчину весом более 200 килограммов. Ситуацию осложнило то, что жилище пациента было сильно захламлено. В итоге мужчину донесли до машины скорой помощи без дополнительных сил.

Больницы Скорая помощь Москва
19 декабря 2024, 10:47
Петербурженка хотела зайти в метро и погибла на входе. Ей не было и 40 лет
РИА «Новости»
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Жительница Санкт-Петербурга погибла, упав на входе на станцию метро «Пролетарская». Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Накануне днем пассажирка заходила в подземку, но на входе оступилась, упала и ударилась головой о плитку, получив тяжелую черепно-мозговую травму. Ее доставили в больницу, но через несколько часов женщина умерла. Ей было 39 лет. Причиной гибели, по предварительным данным, стал разрыв кровеносного сосуда.

Изначально сообщалось, что погибшую насмерть зашибло дверью, однако на кадрах с камеры наблюдения отчетливо видно, что дверь ее не била, женщина упала уже после.

Накануне пассажирке стало плохо на эскалаторе станции метро «Авиамоторная» в Москве. Она упала на ступени, очевидцы помогли ей подняться. Прибывшие медики оказали женщине помощь на месте.

Санкт-Петербург Женщины Метро

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