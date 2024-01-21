21 января 2024, 01:41

Двух рэперов задержали на концерте в Петербурге

РИА «Новости»
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Рэперов Baby Melo и Badri задержали в петербургском клубе «Гигант-холл» прямо во время концерта. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, полиция ворвалась в клуб во время исполнения одной из песен и задержала артистов. Исполнителей в наручниках отвели в автозак и отправили в отделение.

Точная причина появления правоохранительных органов неизвестна. По одной из версий, рэперов задержали за мат на сцене, по другой - за то, что на концерте избили девушку.

По данным «Фонтанки» , на концерте также задержали зрителей. Всего 17 человек отвезли в отделение полиции.

Под псевдонимом Baby Melo выступает 15-летний грузинский музыкант Гога Меладзе. А Badri - уроженец Санкт-Петербурга Орхан Ахмедов.

В декабре рэпера VACIO (Николай Васильев) арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей после того, как музыкант появился на скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в одном лишь носке, прикрывающем гениталии. После освобождения VACIO отправился в военкомат , прошел медкомиссию и встал на воинский учет.

Санкт-Петербург Концерты Полиция
21 января 2024, 01:36
Подростки сбросили железную балку на автомобиль на Урале
Freepik
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Подростки сбросили железную балку с крыши многоэтажного дома в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. Она упала на припаркованный автомобиль, проломив лобовое стекло, сообщили в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

По словам местной жительницы, пострадавшей от действий подростков, она припарковала автомобиль возле дома № 14 на улице Александра Козицына. Вечером в среду, 17 января, молодые люди, предположительно, несовершеннолетние, сбросили опасный предмет с дома напротив.

«Такая балка могла попасть на прохожих, так как происшествие случилось в 20:35», - заявила девушка.

По ее словам, она уже написала заявление в полицию.

Подростки попали на запись камеры видеонаблюдения, полицейские ее проанализируют, отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, для установления личностей нарушителей также опросят местных жителей. Помимо этого, полицейские выяснили, что на машину упал «фрагмент, оторванный с балкона».

Ранее конфликт со стрельбой произошел у ТРК «Жемчужная плаза» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Компания подростков выстрелила в лицо 18-летнему юноше из травматического пистолета.

Дети Екатеринбург Машины Полиция
21 января 2024, 00:51
Средства ПВО сбили два украинских дрона над Тульской областью
РИА «Новости»
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Российские системы противовоздушной обороны дважды отразили атаку украинского беспилотника над Тульской областью, второй был уничтожен. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

Беспилотники Россия ПВО
21 января 2024, 00:49
Иностранцы отбили бойца СВО от нападения земляков в Подмосковье
Freepik
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Российского бойца, недавно вернувшегося из зоны специальной военной операции, атаковали в ночь с 13 на 14 января иностранные граждане в кафе «Вояж» в подмосковном городе Чехове. Директор заведения Рудик рассказал ИА Regnum о том, как он со своими сотрудниками спас военнослужащего.

По его словам, между посетителями произошел конфликт, который перешел в драку. Сначала очевидцы рассказывали, что на российского военного набросились от 12 до 15 человек, но директор кафе рассказал, что нападавших было не так много.

«Драка вспыхнула мгновенно, секунд за 40. Я увидел, как два армянина толкали русского. Он был в обычной гражданской одежде. Я только спустя несколько дней из новостей узнал, что он военный и с СВО вернулся», - пояснил он.

Он отметил, что все были пьяны. Боец был с другом, но тот за него не заступился, а только кричал, что он якобы из ФСБ. По факту за русского парня вступились только он с работниками, хотя они и сами армяне. Рудик также отметил, что ему не важно, какой национальности человек, а в тот вечер были не правы армяне - они вдвоем накинулись на военного.

Ранее участника СВО второй раз похоронили в Казани. Тело мужчины пришлось эксгумировать, так как его похороны провели ошибочно в другом регионе.

Армения Военные Чехов Конфликт на востоке Украины
20 января 2024, 23:48
Водитель наехал на упавшую со снегоката четырехлетнюю девочку в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Водитель автомобиля Geely Tugella сбил 4-летнюю девочку, упавшую со снегоката на пешеходном переходе в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Telegram-канале городской ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, водитель допустил наезд на ребенка, который вместе с родителями пересекал дорогу на не регулируемом пешеходном переходе.

«В результате ДТП пострадала четырехлетняя девочка, которая с различными травмами доставлена в лечебное учреждение, медики оказали ей необходимую медицинскую помощь», - уточнил канал.

Отец пострадавшей девочки рассказал, что во время перехода дороги на снегокате сидели его сын и дочь. Во время движения девочка потеряла равновесие и упала, но родители этого не заметили и пошли дальше, пока их не окликнул водитель.

Сотрудники ГИБДД сообщили, что мужчина, управляющий иномаркой, был трезв, у него 16 лет водительского стажа. По его словам, он пропустил всех пешеходов, а упавшую девочку не заметил, поэтому и начал движение.

Сейчас проводится проверка по факту аварии. Полицейские также направят материалы в подразделение по делам несовершеннолетних и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее два ребенка попали под колеса автомобиля Range Rover в Красноярске.

Дети ДТП

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