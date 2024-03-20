Двух рабочих завалило землей под Царицынским путепроводом
Двоих рабочих 20 марта завалило землей под Царицынским путепроводом. Подробности сообщил источник «360».
Мужчины оказались под завалом рядом с железнодорожными путями. К месту происшествия прибыли бригады медиков.
Сначала откопали одного пострадавшего, потом второго. Спасенных осмотрели врачи.
«Со слов пострадавших, они работали вдвоем. Никого под завалами больше нет», - передал источник.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее обрушение произошло на шахте «Пионер» в Амурской области. В результате ЧП под завалами оказались около 13 человек. Предположительно, среди пострадавших есть вахтовые рабочие из разных регионов.