Двух пьяных дезертиров поймали под Петербургом
Двух нетрезвых дезертиров задержали под Санкт-Петербургом. Выяснилось, что мужчины самовольно покинули зону спецоперации, сообщила «Фонтанка».
«Разыскиваемых в нетрезвом состоянии задержали на выходе из дома. Оружие у них не обнаружили», - отметили в сообщении.
По данным издания, полиция отправила дезертиров СВО военной комендатуре, после этого их передадут военному следствию.
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