Двух пьяных дезертиров поймали под Петербургом

Читайте нас в:

«Разыскиваемых в нетрезвом состоянии задержали на выходе из дома. Оружие у них не обнаружили», - отметили в сообщении.

По данным издания, полиция отправила дезертиров СВО военной комендатуре, после этого их передадут военному следствию.

Военнослужащих заметили на улице Биржевой в Белоострове. Установлено, что они подписали контракт с Минобороны РФ, когда отбывали срок в колонии.

Ранее контрактник устроил стрельбу в пункте военной дислокации в Белгородской области. В результате никто не пострадал.

В Армавире в больнице от ножевых ранений умер участник специальной военной операции. Мужчина стал жертвой нападения местного жителя. Правоохранители объявили подозреваемого в розыск.