Двух пропавших в Свердловской области детей нашли живыми

Читайте нас в:

«В Свердловской области нашли пропавших детей. Они живы», - заявили в ведомстве.

В региональном управлении ведомства уточнили, что детей после эвакуации из района поисков доставят в медицинское учреждение для обследования.

«По оперативным данным, у детей истощенное состояние, но их жизни ничто не угрожает», - отметили в МЧС.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал РИА «Новости» , что вместе с детьми обнаружили и их двух собак. Детей первым нашел мужчина, который в ходе поисковой операции прочесывал местность на квадроцикле.

Вечером во вторник, 4 июня, 11-летняя девочка и ее 13-летний брат ушли порыбачить на реку Липку неподалеку от населенного пункта Липка в Слободо-Туринском районе и заблудились.

Ранее тело подростка нашли в реке в Смоленской области.