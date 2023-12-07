07 декабря 2023, 13:56

Двух пострадавших при стрельбе в брянской гимназии могут доставить в Москву

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Двух пострадавших при стрельбе в брянской гимназии школьников планируют доставить на лечение в Москву. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».

По информации собеседника канала, речи идет о двух мальчиках. У одного из них выявили огнестрельное ранение предплечья, коленного сустава и грудной клетки.

У второго врачи диагностировали ранение плеча, грудной клетки, а также травматический шок 1-й степени. Мальчика прооперировали, сейчас он находится в реанимации.

Стрельба в гимназии № 5 произошла утром 7 декабря. Ее устроила 14-летняя восьмиклассница.

Девочка принесла с собой ружье отца. В классе начала стрелять в учеников. В результате одна из раненых погибла.

Сама стрелявшая скончалась. Ее отца доставили на допрос в СК. По информации РИА «Новости», мужчину допрашивают в качестве свидетеля.

Также появились данные о задержании директора гимназии. Официально эти данные пока не подтверждали.

Дети Стрельба Школы
07 декабря 2023, 15:25
Водитель сбил ребенка на юго-западе Москвы
Прокуратура Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Москве, на пешеходном переходе на улице Паустовского, водитель сбил семилетнего ребенка. Мальчика госпитализировали, передала пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, ребенок переходил дорогу в сопровождении отца, 67-летний водитель не успел затормозить и сбил мальчика.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования аварии.

В понедельник, 4 декабря, белая «Газель» сбила женщину с ребенком в поселении Десеновское в Новой Москве. Информации об их состоянии не поступало. Авария произошла в районе дома № 1 по 1-й Нововатутинской улице.

На дорогах гололед, поэтому Госавтоинспекция просит водителей быть предельно осторожными, ехать на заранее выбранной пониженной передачи, а также соблюдать дистанцию и пропускать пешеходов.

ДТП Москва 2023
07 декабря 2023, 14:28
«Досматривать детей не имеем права». Глава «Агентства экскалибур» — об охране брянской гимназии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Работу охраны в брянской гимназии № 5, где произошла стрельба, будут оценивать следственные органы, заявил в беседе с «360» Сергей Поддубный, руководитель ЧОО «Агентство экскалибур». Эта организация по контракту обеспечивает безопасность учебного заведения. На входе находилась одна охранница, которая нажала тревожную кнопку, когда в здании уже произошло ЧП.

«Следственные органы будут устанавливать, как сработала охрана. Выполняли должностную инструкцию и контракт, в рамках этого работали. Досматривать детей мы по закону не имеем права, смотреть их личные вещи и так далее», - рассказал Поддубный.

Отдельно он обратил внимание на особенности функционирования рамок металлоискателя - они срабатывают на все - на ключи, на телефоны.

«У нас не созданы такие технические условия, чтобы они срабатывали именно на оружие. Если осуществлять досмотр, как в аэропорту, это займет [время] c утра до вечера, и учебный процесс просто не будет осуществляться», - добавил собеседник «360».

Особое внимание, по словам руководителя ЧОО, уделяют взрослым людям - мужчинам и женщинам, которые заходят в школу. А в отношении детей, по сути, производят только визуальный осмотр в силу правил, которые сотрудники преступать не могут, пояснил Поддубный.

Говоря об охраннице, которая находилась в гимназии , собеседник «360» подчеркнул, что женщина работает в организации с 2018 года, проходит периодические проверки.

«[Поймите,] охранник один, не вооруженный. Это всего лишь охранник. Нужно какие-то более серьезные меры предпринимать», - заключил он.

Дети Стрельба Школы СК РФ
07 декабря 2023, 14:19
Задымление произошло в салоне самолета «Аэрофлота» в аэропорту Камчатки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Задымление произошло на борту Boeing-777 авиакомпании «Аэрофлот» перед вылетом из аэропорта на Камчатке. По предварительной версии, это случилось из-за короткого замыкания в салоне, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, самолет должен был вылететь с Камчатки в Москву. После окончания посадки один из пассажиров заметил дым, который шел из-под сидения. Бортпроводники тут же обесточили лайнер.

Специалист осмотрел салон самолета, проверяя источник возможного короткого замыкания. Однако следов неисправности не нашел. В итоге для обеспечения безопасности пассажиров «Аэрофлота» пересадили в другой самолет.

Позднее лайнер благополучно вылетел в Москву, а неисправный Boeing-777 отстранили от совершения полетов.

В начале декабря сообщалось, что принадлежащий «Аэрофлоту» Boing-737 совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.

Аэрофлот
07 декабря 2023, 13:36
Беспилотник перехватили в Воронежской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Системы радиоэлектронной борьбы перехватили над Воронежской областью неизвестный беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Он подчеркнул, что в результате принудительной посадки дрона никто из местных жителей не пострадал, разрушений на земле нет. Губернатор добавил, что держит ситуацию на контроле.

«Благодарен нашим военнослужащим за эффективную работу!», - написал Гусев.

В какой части Воронежской области произошел перехват беспилотника, губернатор не уточнил.

Беспилотники Россия

Новости по теме