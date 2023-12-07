Двух пострадавших при стрельбе в брянской гимназии могут доставить в Москву

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По информации собеседника канала, речи идет о двух мальчиках. У одного из них выявили огнестрельное ранение предплечья, коленного сустава и грудной клетки.

У второго врачи диагностировали ранение плеча, грудной клетки, а также травматический шок 1-й степени. Мальчика прооперировали, сейчас он находится в реанимации.

Стрельба в гимназии № 5 произошла утром 7 декабря. Ее устроила 14-летняя восьмиклассница.

Девочка принесла с собой ружье отца. В классе начала стрелять в учеников. В результате одна из раненых погибла.

Сама стрелявшая скончалась. Ее отца доставили на допрос в СК. По информации РИА «Новости», мужчину допрашивают в качестве свидетеля.

Также появились данные о задержании директора гимназии. Официально эти данные пока не подтверждали.