Двух погибших нашли после падения автобуса в провал у шахты в Казахстане

Спасатели готовятся к подъему тел погибших на поверхность. Специалисты устанавливают растяжку для вертикального спуска в провал, глубина которого - не менее 150 метров.

В ведомстве уточнили, что сам автобус еще не обнаружили. В РЦШ ПВАСС выразили соболезнования семьям погибших и пообещали оказать поддержку.

В ночь на 4 января автобус, в котором находились четыре человека , упал под землю. После ЧП из ближайшей шахты эвакуировали более 30 человек. Местные власти организовали оперативный штаб, который взял под контроль ход спасательных работ.