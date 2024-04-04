Двух подростков отправили в СИЗО за нападение на ровесника-миллионера в Петербурге

По данным издания, 3 апреля суд арестовал двоих подростков до 30 мая. Третьему подозреваемому запретили определенные действий на аналогичный срок. Всем несовершеннолетним предъявили обвинение в разбое в особо крупном размере.

В СИЗО отправили 15-летнего девятиклассника и 17-летнюю девочку. Предположительно, во всем признался только их предполагаемый 15-летний подельник.

Нападение произошло 27 марта поздним вечером. Неподалеку от дома на Васильевском острове люди в балаклавах затащили 15-летнего школьника в припаркованную машину, угрожая пистолетом, заставили перечислить миллион 50 тысяч рублей с аккаунта на сайте букмекерской конторы на чужой криптокошелек.

Ранее в Красногвардейском районе Петербурга подростки ограбили двух прохожих. Они избили мужчин и забрали деньги. Подозреваемых задержали и возбудили против них уголовное дело.