Двух подозреваемых в осквернении двери дома военкора «Известий» задержали в Москве

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По его информации, злоумышленники получали задания через чат-бот в Telegram, предположительно с Украины. За каждое из них им платили по пять тысяч рублей.

В ближайшее время планируют возбудить уголовное дело по статье вандализм. Однако его могут переквалифицировать и на статью 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), уточнил источник «Известий».

Причиной стали неоднократные угрозы в сторону военного корреспондента Валентина Трушина и членов его семьи. Они поступали ему в мессенджерах, предположительно из-за того, что с 2014 года журналист освещал события в Донбассе.

Расследование продолжается.

В конце сентября 2023 года неизвестные подбросили свиную голову под дверь известному военному эксперту, политологу Константину Сивкову. На этом злоумышленники не остановились - они стали звонить и требовать отказаться от поддержки СВО. Более того, дошло и до угроз убийством. По данному делу идет проверка.