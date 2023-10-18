Двух подозреваемых в осквернении двери дома военкора «Известий» задержали в Москве

18 октября 2023, 09:58
РИА «Новости»
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В Москве задержали парня и девушку, подозреваемых в осквернении двери и порога квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина пентаграммы со свиной головой. В ближайшее время планируют возбудить уголовное дело, сообщил источник «Известиям».

По его информации, злоумышленники получали задания через чат-бот в Telegram, предположительно с Украины. За каждое из них им платили по пять тысяч рублей.

В ближайшее время планируют возбудить уголовное дело по статье вандализм. Однако его могут переквалифицировать и на статью 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), уточнил источник «Известий».

Причиной стали неоднократные угрозы в сторону военного корреспондента Валентина Трушина и членов его семьи. Они поступали ему в мессенджерах, предположительно из-за того, что с 2014 года журналист освещал события в Донбассе.

Расследование продолжается.

В конце сентября 2023 года неизвестные подбросили свиную голову под дверь известному военному эксперту, политологу Константину Сивкову. На этом злоумышленники не остановились - они стали звонить и требовать отказаться от поддержки СВО. Более того, дошло и до угроз убийством. По данному делу идет проверка.

Преступления Москва 2023
Стали известны подробности задержания украинца, доставившего торт летчикам в Армавире
23 октября 2023, 03:50
Freepik
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Курьера, который пытался отравить бывших воспитанников летного училища в Армавире Краснодарского края, задержали в аэропорту Севастополя. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В материале сказано, что подозреваемым оказался 32-летний Семенов Е. Его поймали в воздушной гавани 21 октября, когда он пытался улететь в Москву дневным рейсом. Также мужчину объявили в розыск по статье «Разбой». По предварительным данным, это сделали из-за отсутствия достаточных доказательств причастности подозреваемого к происшествию. После задержания его отправили к оперативникам из Армавира.Официально об этом происшествии пока не сообщали.

Ранее стало известно о попытке отравления алкоголем и тортом 77 выпускников летного училища в Армавире. Мужчины отмечали 20-летнюю годовщину выпуска из учреждения, когда на торжество приехал доставщик. Он принес презенты от анонимного отправителя. Однако летчики не стали есть подарки. Один из них посмотрел записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно курьера. Позже выяснилось, что им оказался уроженец Мелитополя Запорожской области.

Еда Военные Севастополь
«Оставил на лавочке». Стало известно, куда пропала писавшая «из ада» екатеринбурженка
23 октября 2023, 01:47
Freepik
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Пропавшая в Екатеринбурге женщина, которую искали почти полгода, поругалась с мужем и исчезла «с радаров» своих родственников. Подробности почти детективной истории рассказало интернет-издание E1.ru.

По информации СМИ, Анастасия перед исчезновением поругалась с мужем. В Екатеринбург они с супругом переехали в апреле, дочка осталась с бабушкой в Омске.

«Он бросил ее на скамеечке в парке. Она нашла другого мужчину и жила с ним. С родственниками Анастасия общаться не хотела, поэтому и была в розыске. Они думали, что женщина пропала. Потом Анастасия, видимо, узнала, что ее ищут», - рассказал изданию близкий к силовым структурам источник.

После этого Анастасия сама пришла в полицию. Женщина написала объяснительную записку и попросила ее не искать. По информации полиции, пропавшая проживает в том же районе, где в июле ее засекла камера наблюдения.

Муж пропавшей сообщил ее матери, что 5 мая поссорился с женой. После она ушла в неизвестном направлении. Несколько месяцев женщина не выходила на связь, потом написала супругу : «Я не могу говорить, я в аду. Помоги».

Женщины Екатеринбург
Человек погиб при пожаре в квартире девятиэтажки на юге Москвы
22 октября 2023, 20:33
unsplash.com
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На юге Москвы в квартире девятиэтажного  дома произошел пожар. Один человек погиб, сообщил источник «360.

Возгорание зафиксировали в доме № 10, корпус 1 на улице Ясеневой. На место случившегося прибыли спасатели. Огонь охватил площадь три квадратных метра. Источник добавил, что двухкомнатная квартира, где произошел пожар, захламлена.

В этот же день огонь вспыхнул в хранилище книг главного здания МГУ на Ленинских горах. Огонь охватил 10 квадратных метров помещения, горели книги.

Вечером 22 октября стало известно, что в Москве едва не сгорел склад службы доставки «Самокат». Причиной тому стало короткое замыкание батареи курьерского электровелосипеда во время зарядки.

Пожары Москва 2023
Самосвал врезался в автокран на МКАД
22 октября 2023, 20:24
РИА «Новости»
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ДТП с участием самосвала и автокрана произошло на Московской кольцевой автодороге в районе развязки с Каширским шоссе. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

На внешней стороне 24 километра МКАД самосвал врезался в стоящий автокран. По данным источника, в результате пострадали три человека. На место случившегося прибыли оперативные службы столицы.

В дептрансе Москвы предупредили, что в движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

Накануне на Марксистской улице столицы произошла авария с шестью иномарками. Три человека пострадали. Известно, что в аварию попали машины Porsche, Volvo, Toyota, Kia и Skoda.

В этот же день водитель Nissan наехал на мачту светофора в Москве. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи.

ДТП Москва 2023

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