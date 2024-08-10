10 августа 2024, 10:17

Двух организаторов секты «Фалуньгун» арестовали на Кубани

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В Краснодарском крае суд арестовал двух организаторов ячейки китайского религиозного движения «Фалуньгун»*. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

По версии следствия, с июля 2020 по ноябрь 2023 года злоумышленники вели запрещенную деятельность в России, вовлекали новых адептов, проводили собрания и распространяли свою спецлитературу.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости» , что силовики в Краснодарском крае провели массовые обыски у представителей движения. Рейды проводили по 19 адресам: в Краснодаре, Новороссийске, Абинске, Темрюке и Усть-Лабинском районе. Правоохранители обнаружили запрещенные в России материалы «Фалунь Дафа»* и «Фалуньгун»*, в том числе литературу и атрибутику, уточнил RT. Следователи возбудили уголовное дело.

Секту «Фалуньгун»* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. Кандидат психологических наук Александр Невеев рассказывал, что большое внимание сектанты уделяют именно продлению жизни, но отрицают «нормальную» медицину. Эксперт рассказал, что после вербовки адепты полностью отрекаются от семьи и детей. Они становятся фанатиками, готовыми идти на убийства.

Ранее суд арестовал главаря запрещенной в России секты «Фалуньгун»* Наталью Миненкову. Ее обвинили в организации деятельности нежелательной организации в России, передали «Известия».

* Организации, признанные нежелательными в России.

Уголовное дело Суд Краснодар Россия Медицина Китай Литература Краснодарский край
10 августа 2024, 02:18
«Было очень страшно». Очевидица рассказала, как попала в перестрелку в Краснодаре
Freepik
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Неизвестные открыли стрельбу в Музыкальном микрорайоне Краснодара вечером 9 августа. Как сообщили в региональном управлении МВД, полиция начала проверку. Очевидица произошедшего рассказала подробности в беседе с 360.ru.

Неизвестные открыли стрельбу в Музыкальном микрорайоне Краснодара вечером 9 августа. Как сообщили в региональном управлении МВД , полиция начала проверку. Очевидица произошедшего рассказала подробности в беседе с 360.ru.

По ее словам, она увидела компанию из 15 иностранцев, когда шла в магазин.

«Все было спокойно, а потом один из них достал дробовик и начал стрелять в разные стороны. Люди из той компании очень быстро разбежались по району, выстрелы были очень громкими, заложило уши», - заявила собеседница.

Она отметила, что прозвучало около 20 выстрелов. Одна из пуль пролетела мимо ее ноги.

«Было очень страшно, никто человека не останавливал», - добавила девушка.

Ранее стрельбу открыли в Москве в Верхнем Михайловском переулке. Во время конфликта с самокатчиками местный житель выстрелил в них из пневматического оружия.

Стрельба Краснодар МВД РФ Оружие Полиция Москва
09 августа 2024, 21:06
В Ингушетии неизвестный ранил из оружия водителя машины на автомойке
РИА «Новости»
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В Ингушетии неизвестный открыл огонь по отечественной легковушке на мойке, ранив ее водителя. Полиция начала поиски подозреваемого, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Там уточнили, что 9 августа в селе Сагопши в Малгобекском районе неизвестный проезжал на машине мимо автомойки и начал стрелять по Lada Granta. Одна из пуль попала в 34-летнего местного жителя, находившегося в салоне легковушки.

Раненого мужчину увезли в больницу. О его состоянии пока ничего неизвестно.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность стрелка.

Ранее в Дагестане водитель Lada открыл стрельбу по сотрудникам полиции, когда те попытались проверить у него документы. Правоохранителей увезли с ранениями в медучреждения.

Ингушетия Стрельба Полиция
09 августа 2024, 19:36
Водитель в никабе расстрелял дагестанских полицейских при проверке документов
РИА «Новости»
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Водитель в Дагестане обстрелял полицейских при проверке документов. Двое правоохранителей попали в больницы с ранениями. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, злоумышленник одет в никаб.

Подозреваемый - 41-летний уроженец села Новая жизнь. Инспекторы остановили его на трассе Хасавюрт-Тлох для проверки документов на легковушку Lada. Но мужчине это не понравилось.

«Подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, по сотрудникам, несущим службу», - сообщили в МВД.

Мужчина передвигается в женской широкой одежде темных тонов, перчатках и головном уборе, закрывающем все лицо, кроме глаз.

Это уже не первый случай стрельбы по полицейским в Дагестане. Ранее в Махачкале террористы напали на пост ДПС на улице Ермошкина. При обстреле погиб один полицейский, шестерых правоохранителей ранили.

Стрельба Мужчины
09 августа 2024, 17:07
Более тысячи посетителей ТЦ в Москве эвакуировали из-за подозрительной коробки
Unsplash
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Спасатели эвакуировали всех людей из пятиэтажного здания в Москве, в котором обнаружили подозрительный предмет. Об этом сообщил источник 360.ru.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина зашел в здание на Краснопролетарской улице, оставил пакет и убежал.

«Проводов не видно. <…> В пакете запечатанная картонная коробка», - рассказал собеседник.

На место прибыли сотрудники Росгвардии и МЧС.

«Ожидаем полицию и кинологическую службу. Обстановка спокойная, здание полностью эвакуировано», - указал источник.

Ранее подозрительный предмет нашли около торгового центра на улице Хабарова в Москве. Это оказалась ручная граната времен Великой Отечественной войны. Боеприпас находился в 150 метрах от ТЦ и в 300 метрах от школы. Экстренные службы оцепили территорию.

МЧС РФ Москва

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