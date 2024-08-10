Двух организаторов секты «Фалуньгун» арестовали на Кубани

По версии следствия, с июля 2020 по ноябрь 2023 года злоумышленники вели запрещенную деятельность в России, вовлекали новых адептов, проводили собрания и распространяли свою спецлитературу.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости» , что силовики в Краснодарском крае провели массовые обыски у представителей движения. Рейды проводили по 19 адресам: в Краснодаре, Новороссийске, Абинске, Темрюке и Усть-Лабинском районе. Правоохранители обнаружили запрещенные в России материалы «Фалунь Дафа»* и «Фалуньгун»*, в том числе литературу и атрибутику, уточнил RT. Следователи возбудили уголовное дело.

Секту «Фалуньгун»* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. Кандидат психологических наук Александр Невеев рассказывал, что большое внимание сектанты уделяют именно продлению жизни, но отрицают «нормальную» медицину. Эксперт рассказал, что после вербовки адепты полностью отрекаются от семьи и детей. Они становятся фанатиками, готовыми идти на убийства.

Ранее суд арестовал главаря запрещенной в России секты «Фалуньгун»* Наталью Миненкову. Ее обвинили в организации деятельности нежелательной организации в России, передали «Известия».

* Организации, признанные нежелательными в России.