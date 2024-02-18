Двух нетрезвых пассажиров высадили из самолета в Сургуте

По данным ведомства, непосредственно перед вылетом мужчины начали пререкаться между собой, замечания стюардов они проигнорировали. Командир воздушного судна во избежание внештатных ситуаций принял решение отказать им в перелете.

На место ЧП прибыли полицейские, которые доставили нарушителей в отделение. В ходе допроса они выяснили, что в этот день мужчины возвращались домой с вахты и распили алкоголь в стерильной зоне аэропорта, после чего поссорились.

Один из мужчин ответил ненормативной лексикой на предложение пройти медосвидетельствование, а второй согласился. Тест выявил в его крови большую долю алкоголя. В отношении задержанных завели административные протоколы, началась доследственная проверка.

Ранее женщину в Мексике высадили из самолета за частые походы в туалет.