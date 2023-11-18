18 ноября 2023, 02:45

Двух мужчин задержали в Петербурге из-за драки с детьми во дворе школы

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Правоохранители задержали мужчин в Санкт-Петербурге, которые напали на детей во дворе школы. Информацию об этом опубликовали в пресс-службе УВО по городу и Ленинградской области на странице в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось 16 ноября. Из школы на Хасанской улице поступил тревожный сигнал, после чего на место событий прибыли сотрудники Росгвардии. Они выяснили, что до их приезда во дворе учреждения неизвестные люди спровоцировали на конфликт школьников.

В ходе скандала они повалили подростков на землю, одного из детей ударили в переносицу. Проходивший мимо учитель заметил драку и вмешался, чтобы разнять участников потасовки. Преподаватель отвел детей к школе, но обидчики попытались пойти за ними. Когда охранник учреждения нажал на кнопку тревоги, нападавшие скрылись с места ЧП. По неуточненным данным, один из участников драки является отцом ребенка, учащегося в этой школе.

«Ранее у его ребенка произошел конфликт с другим учащимся, поэтому родитель решил самостоятельно разобраться с обидчиком и пришел к школе после уроков», - сказано в публикации ведомства.

Росгвардейцы задержали двух подозреваемых 37 и 44 лет. Правоохранители настигли их около дома, расположенного напротив школьного здания. Как выяснили блюстители порядка, одного из задержанных ранее судили за грабеж.

Еще один конфликт случился около недели назад в Деденевской школе. Там учительница и мать шестиклассницы подрались на глазах у детей. По предварительной информации, женщины поссорились, а потом перешли в рукопашный бой.

Санкт-Петербург Дети Школы
18 ноября 2023, 01:53
Пьяный воронежец в баре кинул гранату в продавщицу из-за плохого алкоголя
Freepik
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Нетрезвый посетитель бара в Воронеже бросил в сотрудницу заведения взрывное устройство. Об этом РИА «Новости» сообщили в МВД.

«Мужчина зашел в питейное заведение, расположенное на Московском проспекте, и бросил в сторону продавца техническое устройство, которое сдетонировало», - сказано в материале.

После случившегося продавщица получила небольшие телесные повреждения. По словам источника агентства, сам мужчина удалился с места ЧП, но сотрудники правоохранительных органов быстро определили личность нападавшего, нашли его и задержали. Сейчас обидчик сидит в отделении полиции.

«Он пояснил, что решился на такой поступок из-за того, что, на его взгляд, в заведении продавали некачественное спиртное», - заявили в ведомстве.

Фрагменты взорвавшегося изделия отправили на экспертизу. По факту случившегося проведут проверку.

Ранее в петербургском баре мужчина начал стрелять из-за нежелания платить по счету. Подозреваемый скрылся с места ЧП, но блюстители порядка нашли его и отвезли в изолятор.

Россия
18 ноября 2023, 01:49
Спецназ устроил обыск в СИЗО Екатеринбурга после смерти двух заключенных — СМИ
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В следственный изолятор № 1 в Екатеринбурге после гибели двух заключенных приехали сотрудники спецназа и устроили обыск. Об этом сообщило издание E1.ru.

«Провели общий обыск максимально зверски, выкидывали личные вещи. С арестованных срывали одежду вплоть до трусов, их заставляли идти голыми по коридору», - рассказали родные осужденных.

Как заявил начальник пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко в беседе с Ura.ru , обыск провели в рамках законодательства 9 ноября. Со смертью двух заключенных в изоляторе мероприятие не связывали. Спецназ позвали для безопасности, пока работники ФСИН обыскивали помещение. Также Левченко опроверг заявления о побоях.

Ранее в Брянске обвиняемый покончил с собой во время суда. Его судили за нанесении тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Сначала мужчина вел себя спокойно и отвечал на вопросы, но поменял поведение, когда на заседание пришла свидетельница. Он умолял девушку не уходить после опроса, но та не послушала его. После этого подсудимый совершил попытку суицида. Сотрудники конвойного наряда оказали ему первую помощь, но тот скончался через 20 минут.

Спецназ СИЗО Екатеринбург
18 ноября 2023, 01:45
Экс-замминистра финансов Сергея Алексашенко объявили в розыск
РИА «Новости»
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Бывшего заместителя министра финансов России и первого председателя Центробанка страны Сергея Алексашенко* объявили в розыск по статье уголовного кодекса. Информацию об этом разместили в базе розыска МВД РФ.

«Алексашенко* Сергей Владимирович разыскивается по статье УК», - сказано в сообщении.

По какой именно статье его обвинили, пока не известно.

Ранее Басманный суд в Москве заочно отправил общественного деятеля Владимира Милова* в колонию общего режима на восемь лет. Его признали виновным в распространении заведомо ложных данных об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти.

Уголовное дело возбудили после публикации Миловым* видео в YouTube. В апреле прошлого года мужчина покинул Россию. Также общественного деятеля объявили в международный розыск.

* Внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

МВД РФ
18 ноября 2023, 00:56
Ученица петербургского колледжа погибла, выпав с балкона на вечеринке
РИА «Новости»
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Студентку колледжа с тяжелыми травмами нашли под окнами многоэтажки на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Девушку обнаружил случайный прохожий около 04:00 утра 17 ноября, об этом сообщила «Фонтанка».

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, которая установила, что 16-летняя девушка выпала с балкона квартиры на девятом этаже. Там компания молодых девушек гуляла на вечеринке. Младшей из них 14 лет, старшей - 21 год.

Девушку с тяжелыми травмами доставили в Петербургский педиатрический университет, но врачи не смогли спасти ее.

«Девушка была в крайне тяжелом состоянии, с травмами, которые характеризуются как несовместимые с жизнью. <…> Функции органов были ослаблены в том числе внешними воздействиями, которые могли быть причиной и падения», - сообщили «Фонтанке» в пресс-службе лечебного заведения.

Предварительно, это был несчастный случай. Следователи выяснили, что погибшая посещала сайты в даркнете, в Telegram состояла в чатах накропотребителей.

На востоке Москвы после тушения пожара обнаружили тело женщины. Возгорание случилось по адресу Игарский проезд, дом № 13.

Санкт-Петербург Дети

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