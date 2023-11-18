Двух мужчин задержали в Петербурге из-за драки с детьми во дворе школы

Происшествие случилось 16 ноября. Из школы на Хасанской улице поступил тревожный сигнал, после чего на место событий прибыли сотрудники Росгвардии. Они выяснили, что до их приезда во дворе учреждения неизвестные люди спровоцировали на конфликт школьников.

В ходе скандала они повалили подростков на землю, одного из детей ударили в переносицу. Проходивший мимо учитель заметил драку и вмешался, чтобы разнять участников потасовки. Преподаватель отвел детей к школе, но обидчики попытались пойти за ними. Когда охранник учреждения нажал на кнопку тревоги, нападавшие скрылись с места ЧП. По неуточненным данным, один из участников драки является отцом ребенка, учащегося в этой школе.

«Ранее у его ребенка произошел конфликт с другим учащимся, поэтому родитель решил самостоятельно разобраться с обидчиком и пришел к школе после уроков», - сказано в публикации ведомства.

Росгвардейцы задержали двух подозреваемых 37 и 44 лет. Правоохранители настигли их около дома, расположенного напротив школьного здания. Как выяснили блюстители порядка, одного из задержанных ранее судили за грабеж.

Еще один конфликт случился около недели назад в Деденевской школе. Там учительница и мать шестиклассницы подрались на глазах у детей. По предварительной информации, женщины поссорились, а потом перешли в рукопашный бой.