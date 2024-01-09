Двух молодых людей избили и ограбили в центре Москвы

В ведомстве уточнили, что вечером рядом с домом на улице Шаболовка злоумышленники избили 21-летнего жителя столицы и отобрали у него телефон и рюкзак, а затем скрылись. Одного из налетчиков нашли в хостеле на Ленинском проспекте, его подельника задержали в арендованной квартире на площади Тверской Заставы.

Правоохранители также выяснили, что за три часа до преступления на той же улице задержанные ограбили 20-летнего приезжего. Они прижали молодого человека к забору, избили и забрали у него 36 тысяч рублей и смартфон.

Против подозреваемых возбудили уголовные дела о разбое и грабеже. На время следствия их отправили в изолятор.

Накануне неизвестные обстреляли машину на Шипиловской улице в Москве. После этого они похитили из авто сумки, в которых, предположительно, лежали деньги, и скрылись.