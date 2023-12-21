Двух граждан Китая задержали за запуск квадрокоптера в Москве

Как отметили авторы статьи, в помыслах гостей столицы не было ничего плохого: они планировали поразить друзей и родных видами российской столицы с высоты птичьего полета.

Однако студента и его товарища задержала московская полиция. При аресте предмет квадрокоптер упал, из-за чего у него сломались два винта. Кроме того, на молодых людей завели административное дело, а беспилотник изъяли.

Ранее в Санкт-Петербурге гражданский квадрокоптер врезался в здание Эрмитажа. Серьезных повреждений зданию он не нанес.