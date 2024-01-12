Двух девочек-подростков, разгромивших ларек в Смоленске, поймали полицейские

«На данный момент идет проверка инспекцией ПДН. Владелец ларька написал заявление на возмещение ущерба», - сказано в сообщении.

Родители подростков тоже написали заявление на бизнесмена. Причиной послужила его публикация в соцсетях видеоролика с участием детей. По данным журналистов, между мужчиной и родственниками одной из подозреваемых есть давние разногласия.

Ранее в интернете распространили ролик с камер видеонаблюдения, на котором показано, как две девочки громят ларек.

Ранее двое подростков в Санкт-Петербурге украли у мужчины 10 обувных коробок. Несовершеннолетние имели при себе газовый баллончик. Они подбежали к потерпевшему, отобрали коробки и скрылись с места ЧП.