Двух человек задержали за поджог релейного шкафа в Подмосковье

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Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (о диверсии). Если задержанных признают виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы.

В последнее время в разных регионах России участились случаи поджогов железнодорожной инфраструктуры. В ноябре сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в поджогах на Московской железной дороге.

В Тюменской области подростки устроили серию поджогов на инфраструктуре РЖД. Также в Домодедове несовершеннолетние подожгли электричку.