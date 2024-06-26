Двух человек задержали по делу о смертельном пожаре во Фрязине

Здание передали в ведение «Исприн» в 2021 году на время процедуры банкротства после смерти собственника-должника. По версии следствия, заместитель гендиректора компании сговорился с представителем собственника здания и сдал помещения в аренду. Подозреваемые собирали плату за коммунальные услуги, не обеспечив их безопасность - в здании не следили за техническим состоянием электропроводки.

Именно из-за ее неисправности, заявили в СКР, 24 июня на пятом здания могло произошло возгорание. Огонь распространился на большую площадь, погибли шесть человек.

«Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов», - заявила пресс-служба.

Уголовное дело возбудили по части третьей статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Следователи провели обыски и допросы , назначили необходимые экспертизы. Подозреваемых задержали.

Пожар удалось потушить на второй день , но к вечеру в здании вновь воспламенились тлевшие очаги. Очевидица рассказала 360.ru, как ее муж выпрыгнул из окна горевшего здания и умер.