Двух человек спасли при пожаре в московском отеле

ЧП произошло на Симоновском Валу, очевидцы заметили густой черный дым из окна номера на третьем этаже. Огонь распространился на площади в два квадратных метра.

Прибывшие на место огнеборцы спасли двух человек. Всего в отеле находились 364 человека, их эвакуировали. После завершения пожарных мероприятий постояльцы вернулись в свои номера. В результате возгорания никто не пострадал.

Поздним вечером в субботу, 6 января, пожар произошел в доме на улице Большая Тульская в Москве.

Огонь охватил комнату и два балкона , жильцов временно эвакуировали.