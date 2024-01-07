Двух человек спасли при пожаре в московском отеле
Сотрудники МЧС спасли двух человек при пожаре в московском отеле Holiday Tagansky ранним утром в воскресенье. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
ЧП произошло на Симоновском Валу, очевидцы заметили густой черный дым из окна номера на третьем этаже. Огонь распространился на площади в два квадратных метра.
Прибывшие на место огнеборцы спасли двух человек. Всего в отеле находились 364 человека, их эвакуировали. После завершения пожарных мероприятий постояльцы вернулись в свои номера. В результате возгорания никто не пострадал.
Поздним вечером в субботу, 6 января, пожар произошел в доме на улице Большая Тульская в Москве.
Огонь охватил комнату и два балкона , жильцов временно эвакуировали.