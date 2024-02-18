Двух человек спасли при пожаре в квартире на юге Москвы

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Возгорание началось в доме, расположенном по адресу: Чертаново Северное, 4, строение 403. На видео, появившемся в распоряжении «360», квартиру объял огонь, из нее валил черный дым.

По данным источника, пламя шло со стороны балкона, есть угроза, что оно перекинется на соседние квартиры. На месте происшествия находятся экстренные службы.

UPD.

С одним из пострадавших медики проводят реанимационные мероприятия.

Накануне в деревне Семенково Троицкого административного округа произошло задымление на заводе по производству комбикорма.