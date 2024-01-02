Двух актеров из сериала «Мир. Дружба. Жвачка» едва не зарезали в метро Москвы

По данным канала, ссора между 20-летними артистами и 32-летним пассажиром произошла вечером 30 декабря. В какой-то момент мужчина выхватил нож и с криком «Убью!» бросился на Губарева и Рощина.

Молодым людям удалось сбежать от нападавшего. На помощь артистам пришли сотрудники МВД. Увидев правоохранителей, агрессор стал причинять себе вред.

Полицейские задержали злоумышленника. Оказалось, что это не первый случай, когда мужчина проявлял агрессию, угрожая ножом. Восемь лет назад он ударил в грудь ножом своего родственника, добавил источник Baza. Правоохранители выясняют мотив и обстоятельства нападения.

Ранее в Якутии зарезали молодого певца Александра Васильева, выступавшего под псевдонимом Alex Khan.