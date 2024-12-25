25 декабря 2024, 19:56

Двоим инвалидам понадобилась помощь медиков после пожара в поселке Знамя Октября

Pxhere
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Пожар разгорелся в доме № 9 в поселке Знамя Октября. Как сообщил источник 360.ru, из помещения эвакуировали и передали врачам скорой двоих инвалидов.

Никто не пострадал, уточнил источник. Огонь успел охватить мебель и вещи на площади пяти квадратных метров.

Возгорание началось на первом этаже - из окон квартиры валил черный дым. Само здание - пятиэтажное, газифицированное. Причина пожара пока неизвестна.

Ранее мебель загорелась в трехкомнатной квартире на севере Москвы. Один взрослый и двое детей покинули помещение , но внутри остались животные. Подъехавшие спасатели увидели слабый черный дым из окон девятого этажа.

Пожары Инвалиды
25 декабря 2024, 20:33
Дело о терроризме завели после поджога полицейской машины в Москве
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В центре столицы задержали мужчину, который бросил в полицейскую машину бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Он действовал по указаниям неизвестных, которые координировали его действия. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

«Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия, возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело возбудили по статье «террористический акт». Поджигателю грозит наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В Москве и Московской области 21 декабря произошло более 10 поджогов и запусков фейерверков. Большинство этих преступлений совершили пожилые люди. Все диверсанты действовали по указке телефонных мошенников.

Уголовное дело Поджоги Терроризм Машины Москва
25 декабря 2024, 20:03
Черный ящик разбившегося в Актау самолета нашли
Телеканал «360»
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В Актау нашли черный ящик разбившегося самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Об этом представитель транспортной прокуратуры Казахстана сообщил агентству Казинформ.

Авиалайнер Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана.

По словам заместителя премьер-министра республики Каната Бозумбаева, который возглавил государственную комиссию по расследованию происшествия, в результате катастрофы погибли 38 человек. Всего на борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Среди пассажиров: 16 граждан России, 37 - Азербайджана, шесть - Казахстана и три - Киргизии.

Ранее пассажир Embraer 190, выживший в крушении в Актау, рассказал, что два часа полета ждал смерти. Россиянин отправился в Баку, чтобы проводить в последний путь своего отца. После крушения самолета 36-летний мужчина записал голосовое сообщение для своей возлюбленной. В нем он сообщил, что жив и находится в Казахстане. В настоящее время с ним работают психологи.

Самолеты Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 19:00
Жертвами крушения лайнера в Актау стали 38 человек
Global Look Press
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В результате крушения самолета Embraer 190 в Актау погибли 38 человек. Об этом изданию Tengrinews заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

Он рассказал, что спасатели забрали с места ЧП тела всех погибших. По его словам, большинство из них сильно обгорели. Среди 38 выживших травмы и ранения получили 29 человек, в том числе двое детей, добавил министр.

«Пострадавшие [находятся] в больницах, из них где-то 11 стабильно тяжелые, остальные - средней тяжести», - подчеркнул он.

Бозумбаев отметил, что расследование ЧП проводится под контролем Генеральной прокуратуры Казахстана, МВД и авиационных властей.

«На месте азербайджанские коллеги, они тоже будут принимать участие», - уточнил он.

Ранее в Сети появились сообщения, что на хвостовой части лайнера Embraer 190, летевшего рейсом Баку - Грозный, нашли странные отверстия. Они напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

Один из выживших пассажиров сообщил 360.ru, что перед крушением на борту раздался взрыв. Он также похвалил бортпроводников за их профессионализм и мужество во время ЧП.

Казахстан Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 18:45
После авиакатастрофы в Актау госпитализировали девятерых россиян
Global Look Press
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В результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи города Актау в Казахстане 29 человек попали в больницу. Среди них девять россиян, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

«В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая троих детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, девять граждан России, два гражданина Кыргызстана, гражданство трех человек уточняется», - отметили в ведомстве.

Ранее в среду стало известно, что после крушения азербайджанского гражданского самолета в больницах Актау находятся десять граждан России.

По информации авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Среди пассажиров были граждане следующих стран: шесть граждан Казахстана, 42 гражданина Азербайджана, три гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, а также еще один человек, гражданство которого уточняется. Все члены экипажа были гражданами Азербайджана.

Россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, перевезут на лечение в Москву. По поручению президента Владимира Путина министр Александр Куренков направил в Казахстан самолет Ил-76, на борту которого находились врачи Центроспаса, психологи МЧС, специалисты Министерства здравоохранения и современное медицинское оборудование.

Ранее стало известно, что при крушении самолета в Казахстане выжила дочь известного советского ученого Абдул-Хамида Бислиева. Он создал новую лабораторию по физике магнитных явлений в Чечено-Ингушском государственном университете.

Казахстан Авиакатастрофы Самолеты Россия Крушение самолета в Актау

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