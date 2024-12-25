Двоим инвалидам понадобилась помощь медиков после пожара в поселке Знамя Октября

В Актау нашли черный ящик разбившегося самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Об этом представитель транспортной прокуратуры Казахстана сообщил агентству Казинформ.

Авиалайнер Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана.

По словам заместителя премьер-министра республики Каната Бозумбаева, который возглавил государственную комиссию по расследованию происшествия, в результате катастрофы погибли 38 человек. Всего на борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Среди пассажиров: 16 граждан России, 37 - Азербайджана, шесть - Казахстана и три - Киргизии.

Ранее пассажир Embraer 190, выживший в крушении в Актау, рассказал, что два часа полета ждал смерти. Россиянин отправился в Баку, чтобы проводить в последний путь своего отца. После крушения самолета 36-летний мужчина записал голосовое сообщение для своей возлюбленной. В нем он сообщил, что жив и находится в Казахстане. В настоящее время с ним работают психологи.