Двоих рабочих насмерть завалило землей при починке трубы в Красноуральске

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Рабочие занимались ремонтом трубы у дома по улице Дзержинского. Во время строительных работ котлован неожиданно обрушился, и их насмерть засыпало землей.

Тела погибших направили на экспертизу. По факту смерти мужчин возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

«Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы», - отметили в пресс-службе.

Следствие также проверит документацию о проведении инструктажа по технике безопасности и изучит должностные инструкции.

Ранее три человека погибли после выброса метана на руднике в городе Удачный в Якутии. По информации МЧС, всего от последствия ЧП пострадали пять горняков.