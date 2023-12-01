01 декабря 2023, 09:17

Двоих рабочих насмерть завалило землей при починке трубы в Красноуральске

РИА «Новости»
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью двоих рабочих в Красноуральске. Во время строительных работ их завалило грунтом из-за обрушения котлована. Об этом заявила пресс-служба СК России по Свердловской области.

Рабочие занимались ремонтом трубы у дома по улице Дзержинского. Во время строительных работ котлован неожиданно обрушился, и их насмерть засыпало землей.

Тела погибших направили на экспертизу. По факту смерти мужчин возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

«Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы», - отметили в пресс-службе.

Следствие также проверит документацию о проведении инструктажа по технике безопасности и изучит должностные инструкции.

Ранее три человека погибли после выброса метана на руднике в городе Удачный в Якутии. По информации МЧС, всего от последствия ЧП пострадали пять горняков.

Урал Следственный комитет России
01 декабря 2023, 09:48
Сотрудники МЧС локализовали мощный пожар на складе в Петербурге
Пресс-служба МЧС
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Огнеборцы успешно потушили пожар, разгоревшийся на площади в 300 квадратных метров на одном из складов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Огонь вспыхнул ночью в Невском районе, пожар зафиксировали в производственно-складском здании на проспекте Александровской фермы. Приехавшие на место пожарные присвоили ЧП повышенный ранг сложности 1-БИС. МЧС задействовало при тушении 6 пожарных машин и 29 сотрудников, возгорание ликвидировали к 3:55 утра.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», - указали в пресс-службе.

Ранее масштабный пожар произошел на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону. На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники экстренных служб , в том числе аварийные группы АО «Ростовводоканал» и Ростовских городских электрических сетей. Огонь распространился на площади четырех тысяч квадратных метров , МЧС присвоило пожару третий ранг сложности. Спасателям удалось локализовать огонь к 06:02 утра.

Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ
01 декабря 2023, 08:48
Массовое ДТП случилось на въезде в Магадан из-за метели и гололеда
пресс-служба ГУ МВД по Магаданской области
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Авария с четырьмя автомобилями произошла на въезде в Магадан, сообщило РИА «Новости». По данным главного управления МВД по региону, пострадала водитель Toyota, ее увезла скорая помощь.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства ДТП.

В сводке МВД говорится лишь о двух автомобилях - участниках ДТП: Toyota и Honda. Отмечается, что 38-летний водитель Honda ехал со стороны поселка Сокол в сторону Магадана, превысил скорость на опасном повороте на 2015-м километре автодороги «Колыма» и не справился с управлением. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Toyota Corolla Axio с 30-летней женщиной за рулем. От удара Honda отбросило на дорожное ограждение. О состоянии водителя этого автомобиля данных нет.

По информации РИА «Новости», изначально столкнулись две машины, еще две не смогли затормозить и вылетели в кювет.

«Еду, смотрю: две машины стоят разбитые. Думаю, надо остановиться, помочь людям. И оказался в кювете. Останавливался, и меня утащило туда», - рассказал журналистам житель Магадана Сергей Дергун.

Пассажир одного из попавших в аварию автомобилей добавил, что водитель Honda «дал газу, чтобы вырулить из заноса», но ничего не вышло, и отметил, что у пострадавшей сотрясение мозга.

ДТП Погода
01 декабря 2023, 08:28
Два человека пострадали в ДТП с автобусом и трактором на западе Москвы
Телеканал «360»
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В Западном округе Москвы в Можайском районе на улице Кулибина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и трактора. В результате аварии пострадали два человека, сообщил источник «360».

Накануне на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) при выезде из Лефортовского тоннеля в Москве столкнулось несколько машин. На место прибыли сотрудники экстренных служб города. По предварительным данным, пострадавших нет.

О состоянии пострадавших пока ничего не известно. Прибывшие на место аварии правоохранители установят все причины и обстоятельства ДТП.

По его данным, утром 1 декабря после столкновения снегоуборочной техники и общественного транспорта больше всего повреждения получил автобус. У него разбито лобовое стекло и покорежена передняя дверь.

ДТП Москва 2023
01 декабря 2023, 06:41
Крупный пожар на рынке в Ростове-на-Дону потушили
Пресс-служба МЧС
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В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на вещевом рынке «Темерник». Площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров, сообщило МЧС России.

Возгорание ликвидировали в 06:02, за пять часов до этого потушили открытый огонь. Он распространился на площади четырех тысяч квадратных метров. Для безопасности на рынке выставили оцепление из числа сотрудников Росгвардии.

«Темерник» загорелся вечером 30 ноября, вызов поступил в 20:39. К моменту прибытия первых спасателей горели торговые павильоны на площади одной тысячи квадратных метров. В региональном управлении МЧС России заявляли, что тушение осложнили плотная застройка, высокая пожарная нагрузка и быстрое распространение огня. В работе задействовали 113 человек и 33 единицы техники.

В Восточном административном округе Москвы потушили огонь в машине автошколы. Skoda Octavia загорелась прямо на проезжей части.

Пожары МЧС РФ

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