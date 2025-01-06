Двоих поджигателей электричек задержали в Подмосковье

По версии следствия, молодые люди согласились совершить поджог электрички за более 150 тысяч рублей. Сначала они попытались осуществить задуманное в Лобне, но у них ничего не вышло. Тогда парни решили повторить свой план в Дмитрове, но и там он провалился.

Злоумышленниками оказались жители Московской области 2001 и 2004 годов рождения. Следователи возбудили уголовное дело за совершение теракта группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сайт kp.ru писал, что неизвестные подожгли релейные шкафы на железнодорожном вокзале в Дзержинске. Из-за этого были задержаны пассажирские поезда сообщением Нижний Новгород - Москва и Москва - Нижний Новгород.