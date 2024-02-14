Двое жителей Приамурья украли со стройки материалов на миллион рублей

С заявлением в полицию обратился руководитель местной строительной компании. По его словам, с объекта в населенном пункте Кантон-Коммуна неизвестные украли электроинструмент и строительные материалы.

В результате оперативной работы полицейские обнаружили схрон, где злоумышленники прятали краденое. Задержанные признали свою вину, пояснив, что проникали на стройку через недостроенную крышу.

Их заподозрили в совершении аналогичного преступления в населенном пункте Чигири. Там мужчины убили собаку, чтобы вынести с участка утеплитель. Правоохранители возбудили уголовные дела о краже и жестоком обращении с животными.

Ранее в Хабаровске вооруженный мужчина ограбил отделение банка , завладев 13 миллионами рублей.