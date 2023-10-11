Двое взрослых на самокате сбили ребенка на юго-востоке Москвы

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Два взрослых ехали на одном прокатном электросамокате по двору в районе дома 21, корпус 2. Им под колеса попал семилетний пешеход. Ребенка с травмами доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции начали расследование. Они также напомнили, что передвигаться на самокатах вдвоем или втроем строго запрещено.

Машина сбила восьмилетнего ребенка на самокате на юго-западе Москвы. Столкновение произошло в районе дома № 4 на Веневской улице в районе Южное Бутово.

Еще один юный самокатчик попал под колеса иномарки на пешеходном переходе. Водитель автомобиля Subaru сбил 12-летнего подростка. В результате ДТП школьник получил травмы.