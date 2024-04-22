Двое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП с автобусом в Москве
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом и двумя легковушками на проспекте Вернадского в Москве. О происшествии сообщил источник «360».
По предварительным данным, участниками аварии стали автобус, следовавший по маршруту № 330, каршеринговый Haval и Mitsubishi. Транспортные средства столкнулись в районе дома 84, строение 3.
В результате ДТП оказалась перекрыта одна полоса движения в сторону метро «Озерная». На место прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь. Медикам передали двух взрослых и ребенка. Их состояние уточняется, заключил собеседник «360».