Двое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП с автобусом в Москве

Замоскворецкий районный суд отправил под арест Шахина Аббасова до 18 июня 2024 года по делу об умышленном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столцы.

По данным следствия, на парковке в Люблине у Аббасова произошел конфликт с мужчиной. Обвиняемый позвонил родственникам и привлек к их к убийству.

Шахин и Шахрат Аббасовы нанесли множественные удары мужчине, в том числе при помощи ножа. После этого подозреваемые скрылись. Пострадавший скончался в больнице.

Шахина Аббасова обвинили в совершении умышленного убийства человека по предварительному сговору. На суде обвиняемый не признал свою вину.

Отец фигуранта уголовного дела попытался договориться с родственниками погибшего , чтобы замять дело.